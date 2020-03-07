الأهلي المصري يبلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال

وطن: حجز نادي الأهلي المصري مقعدا له في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عقب تعادلهما اليوم السبت.

وتقدم الأهلي بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المهاجم الجنوب إفريقي، ليبوهانغ مابوي، خطأ في مرماه عند الدقيقة 24، ورد عليه زميله اللاعب الأوروغوياني جاستون سيرينو بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وكان الأهلي قد تغلب على منافسه الجنوب إفريقي (2-0)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات