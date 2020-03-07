جمعية حماية المستهلك تتابع التلاعب بأسعار المعقمات وتدعو لانفاذ القانون بحق المتلاعبين

وطن: دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، الى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني باتخاذ المقتضى القانوني ضد المتلاعبين بالأسعار في ظل طوارئ الكورونا، وبشكل خاص التلاعب بأسعار المعقمات باحجامها المختلفة وماركاتها المختلفة واخفاء العبوات لرفع أسعارها، وأسعار الكمامات، بصورة تكون رادعة لكل من يحاول ان يستغل ظروف شعبنا الحالية.

وأضاف هنية لقد تلقينا عديد الشكاوى اليوم ضد صيدليات وموردين في جنين واريحا ورام الله والبيرة ونابلس وطولكرم الذين قاموا برفع أسعار المعقمات والكمامات رغم انها كانت ذات أسعار منخفضة وبعض الصيدليات كانت توزعها مع الادوية كهدية من المحل وفي الأيام الثلاثة الأخيرة تضاعف سعرها واليوم السبت تم إخفاء المعقمات.

ولدى متابعة الجمعية مع بشارة جبران رئيس اتحاد الصناعات الكيماوية الفلسطينية أفادوا أن سعر المحلول ارتفع من الوكيل الإسرائيلي وشح المواد وعدم توفرها في ضوء قيام شركات إسرائيلية بشراء الكميات لتصنيع منتجاتهم وما يتم انتاجه هو مما تبقى من مخزون لدى الشركات الفلسطينية، وحذر الاتحاد من مغبة التأثير بتسارع الإنتاج على التركيز والفائدة المرجوة الامر الذي يتطلب متابعة من جهات الاختصاص.

وأشار الاتحاد أن المشكلة ليست لدى الشركات ولكن هناك عدم التزام من الموزعين لمنتجاتنا بحيث يرفعوا الأسعار رغم هامش الربح الذي يمنح لهم وهنا تبرز مشكلة إضافية إضافة لتكاليف الإنتاج.

وقال جبران أن شركات فلسطينية قامت بتوزيع منتج الهايجين مجانا على المدارس في بعض البلدات والتوافق مع محافظين لتوزيعه مجانا على المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور والمساجد والكنائس وغيرها. إضافة لقيامنا بتقديم المشورة للبلديات بالية تنظيف الحاويات المخصصة للنفايات وتعقيم المكاتب والاسطح بمواد فعالة من انتاج فلسطيني.

وأكدت رانية الخيري امين سر الجمعية في المحافظة على ضرورة انفاذ القانون ومنع إخفاء السلع معربة عن تقديرها لعدد من التجار الذين بقوا ملتزمين بعروض الأسعار واستمروا بتقديم الخدمة للمستهلك أضافة لمبادرات من التجار بإمكانية التوصيل للمنزل لمن يحتاجوا هذه الخدمة، وفي هذا الموسم نرى ذروة الإنتاج في الخضار الفلسطيني مما يحافظ على السعر المناسب.

وأكدت ان جمعيات حماية المستهلك مكون أساسي من مكونات الطوارئ في مواجهة الكورونا ومتابعتها مع بقية المكونات لضمان تخطي هذا المرض بخير وسلام.

وأضافت أن الإجراءات التي قامت بها بلديات رام الله بتعقيم المساجد والكنائس والمؤسسات هي خطوة مهمة وتتطلب توسيعها في جميع المحافظات وأهمية القيام بآليات للتخلص من النفايات بطريقة صحية سليمة.