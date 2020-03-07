ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى19 إصابة

وطن: أفادت وزارة الصحة عصر اليوم وفق ما اعلنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى تسع عشرة إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة مساء اليوم في المدينة.

واوضح المتحدث ان الاصابات الجديدة هي لاشخاص خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وقد تم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

في سياق متصل، قالت الغرفة العلامية التابعة لوزارة الاعلام انه حتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت بلغ مجموع الفحوصات الخاصة بكورونا 600 فحص، سُجلت منها 19 حالة مصابة، والبقية سليمة.