الإغاثة الزراعية تضع كافة امكانياتها لدعم حالة الطوارئ

وطن: استجابة لحالة الطوارئ التي اصدرها الرئيس وخطة الطوارئ التي اعلن عنها رئيس الوزراء ، الإغاثة الزراعية تضع كافة امكانياتها لمواجهة فايروس كورونا المستجد و تعلن عن مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الفايروس حرصًا على سلامة طواقم المؤسسة و المواطنين في الضفة الغربية و قطاع غزة ، وهي:

اولاً : تضع الإغاثة الزراعية كافة امكانياتها تحت تصرف لجنة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا المستجد .

ثانيًا : تعلن الإغاثة الزراعية عن انضمامها لكافة خطط الطوارئ الوطنية في فلسطين .

ثالثًا : تهيب الإغاثة الزراعية بلجان الحماية المجتمعية و مجموعات المتطوعين الذين قامت المؤسسة بتدريبهم على الاستجابة لحالات الطوارئ و الحد من مخاطر الكوارث من خلال مشاريعها لممارسة دورهم الوطني و المجتمعي و تقديم العون لمن هم بحاجة له بما لا يعرض سلامتهم و الاخرين لخطر الإصابة بالفايروس .

رابعًا : استجابة لتعليمات وزارة الصحة و الوزارات ذات العلاقة ، يؤجل استقبال الوفود الاجنبية و زيارات الممولين حتى يصدر ما يخالف ذلك من قبل الجهات الرسمية .

خامسًا : تعلن الإغاثة الزراعية عن اغلاق فرع المؤسسة مؤقتًا في محافظة بيت لحم و تأجيل كافة الأنشطة فيه حفاظًا على حياة الموظفين و المزارعين و الزائرين .

سادسًا: تؤجل كافة الفعاليات المقررة من قبل المؤسسة ( ورش عمل ، تدريبات ، زيارات تبادلية ... الخ ) حتى يصدر ما يخالف ذلك من قبل إدارة المؤسسة .

سابعًا : يقوم الزملاء الذين لهم مهمات خارجية " سفر خارج البلاد " بإلغاء مهماتهم و الغاء حجوزات السفر.

ثامنًا : على الزملاء الحد من اجتماعاتهم و التنقل بين المحافظات، وسوف تقوم المؤسسة بتعميم وسيلة الاتصال الأنسب بين الزملاء في المركز و الفروع و الشركاء و الممولين.

تاسعًا : في ظل إعلان اغلاق المدارس الحكومية و الخاصة و حضانات الاطفال سيكون دوام الزميلات من الامهات للأطفال أقل من 10 أعوام حسب وضع كل زميلة بالاتفاق مع المدير المباشر و بما لا يؤثر على سير العمل .

عاشرًا : سوف تقوم الإغاثة الزراعية بالتواصل مع كافة الفئات المستفيدة و خصوصا المزارعين لتقديم النصح و الإرشاد لمواجهة خطر فايروس كورونا المستجد .

الحادي عشر : سوف تحرص المؤسسة على توفير مستلزمات التعقيم و التطهير في مختلف الفروع بشكل دائم و نرجو من الزملاء استخدامها من أجل تقليل فرص اصابتهم بالفايروس .

الثاني عشر : سوف تقوم المؤسسة بتعقيم كافة مكاتبها و فروعها بشكل دوري حرصًا منها على سلامة العاملين .

الثالث عشر : تناشد الإغاثة الزراعية جمهورها بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية و عدم المساهمة في ترويج الاشاعات بما يشيع حالة الذعر و يهدد السلم المجتمعي .

الرابع عشر : تسري هذه التعليمات ايضًا على دائرة شؤون غزة ( فرع الإغاثة الزراعية في قطاع غزة ) .

وفي الختام تتمنى الإغاثة الزراعية السلامة لكافة أبناء شعبنا كما تثمن كافة التوجيهات و التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة .