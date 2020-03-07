غزة: إدخال معدات لمواجهة "كورونا".. وتحذير من احتكار السلع

وطن: سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإدخال معدات خاصة لإجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا لصالح قطاع غزة.

وجرى ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي قدمت تلك المعدات لصالح القطاع الصحي.

وفي السياق ذاته، حذر منير البرش، مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة، كافة المؤسسات الصيدلانية من احتكار أو رفع أسعار الكمامات والمعقمات وكافة المستلزمات الطبية، ما يثير مخاوف المواطنين وهلعهم.

وبين أن طواقم الإدارة العامة للصيدلية، بالتعاون مع المباحث الطبية وحماية المستهلك، ستقوم بجولات تفتيش مستمرة للرقابة على أسعار المستلزمات الطبية والكمامات.

وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.