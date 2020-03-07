"مجتهد": الملك السعودي توفي أو يحتضر وابن سلمان يعد بيانا لتنصيب نفسه ملكا

وطن: قال المغرد السعودي المشهور "مجتهد" عصر اليوم على صفحته على موقع تويتر ان الملك السعودي سلمان اما توفي او في لحظات الاحتضار.

وقال "مجتهد" في تغريدته ان المعتقلين من العائلة الحاكمة في السعودية بالعشرات وليس فقط أحمد وأبناء نايف

واضاف "الموظفون في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا أن الملك لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية".

ولفت "مجتهد" الى ان ولي عهد محمد بن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا.

وتأتيت هذا التغريدة استكمالا لتغريدات سابقة نشرها "مجتهد" حول اعتقال العشرات من العائلة الحاكمة خلال الساعات الماضية.