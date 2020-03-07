مسؤول الطب الوقائي في "الصحة" لوطن: المصابون الـ16 بكورونا حالتهم مستقرّة ولم تظهر عليهم أية أعراض جانبية

رام الله-وطن: قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه، السبت، إن المصابين بفيروس "كورونا" في الحجر الصحي، حالتهم مستقرّة، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأكد عبد ربه لـوطن، أن المصابين الـ16 في الحجر الصحي، لم تظهر عليهم أعراض جانبية خطيرة، إنما تظهر عليهم الأعراض الطبيعية للمصابين بفيروس كورونا؛ مثل الزكام والصداع وارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس... وهي أعراض طبيعية.

وفي التفاصيل، أوضح عبد ربه، إن عدد المصابين بكورونا منذ ظهوره في الصين، بلغ حاولي 100 ألف مصاب، 80% منهم ظهر عليهم أعراض رشح وانفلونزا ولا يحتاجون لعلاج ومعظمهم يتماثلون للشفاء، أما الـ20% فيظهر على 15% منهم أعراض ويصابون بالتهاب رئوي حاد، والـ5% المتبقين، فيكون وضعهم الصحي حرجاً، ويتم إدخالهم للإنعاش.

وناشد عبد ربه خلال حديثه لـوطن المواطنين، على الالتزام بالتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.