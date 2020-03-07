الحكومة تعلن الطوارئ لمواجهة "كورونا".. وأمهات فلسطين: نريد برنامج طوارئ لنا

وطن :ضيف جديد اقتحم عالمنا، دون أي تصريح أو انذار، ليشكل عبئاً اضافياً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، حيث التخوف من اتساع نطاق فضوله الفيروسي الذي بدأ من مدينة "السلام" بيت لحم، وأصاب 16 شخصاً وأودى بهم في الحجر الصحي باحد الفنادق.

عندما كان نبأ قدوم أحد القادة وأصحاب البدل المخملية الى بيت لحم، كانت تُغلق الشوارع وتعج بالحراسات، فيما يدوخ المواطنين السائقين أثناء بحثهم عن ملاذ للهروب من الأزمة العالقة، والخانقة.. هي أزمة لا تتجاوز الدقائق.. ولكن اليوم، أغلقت المدينة بالكامل بسبب "كورونا"، وصمتت أجراس كنائسها وأصوات مآذنها وأجراس المدارس.

وفي الجهة المقابلة، تلوح الأصوات وتعلو نبرة الانتقادات التي تطال الحكومة ووزارة الصحة، فلم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن تكرار تساؤلات الناس: "ماذا لدينا لنواجه الكورونا؟" و"هل نحن جاهزون للمواجهة؟".

أقدامهم لم تعد تدق شوارع بيت لحم وفقا لتعليمات الحكومة وحفاظا على صحة المواطنين، ولكن أصواتهم علت أكثر فأكثر، تحديداً بعد إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ لمدة شهر كامل، بدءاً من صباح يوم الجمعة الماضية.

تضمن المرسوم الصادر عنه بتاريخ 5 آذار لعام 2020 إغلاق المرافق التعليمية كافة من (مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد)، وبالمقابل على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية أن يبقوا على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.

هنا علت الأصوات النسائية التي غابت منذ مدة، وخرجن بمناشدات وجهت لرئيس الوزراء د. محمد اشتية، مطالِبات بإعادة النظر بإبقاء الأمهات الموظفات على رأس عملهن سواء في القطاعين الحكومي والخاص، في حين سيتركن أطفالهم في البيوت، ناهيك عن الخطر الذي سيحدق بالاطفال في حال نقل فايروس "كورونا" إليهم.

لم يهدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رصد وانتقاد ما ورد عن الحكومة من تعليمات لمواجهة "كورونا"، فيما وصف البعض بيان الحكومة بالبيان الحربي غير "الواضح"، بسبب الهلع الذي أحدثه. أما البعض الآخر فقد أكد على أهمية البيان وما ورد به، مشددين على ضرورة إغلاق المعابر والجسور أمام المسافرين.

وفي هذا السياق، كتبت الإعلامية ريم العمري، منتقدة إبقاء الموظفات على رأس عملهن خلال فترة الطوارئ: "مع الاحترام الشديد لقرارات الحكومة الاحترازية المهمة في الوقت الحالي الا انه للان هناك تجاهل تام للأمهات العاملات اللواتي تناشدن عبر مواقع التواصل ايجاد حلول كيف ستتركن اطفالهن بالبيت ومنهن الطبيبات والممرضات والعاملات في البنوك وغيرهم ناهيك عن ان خطر العدوى سيزيد لان الام تخرج وتعمل وقد تنقل العدوى لأطفالها بالبيت وكذلك الأب".

فيما طالب أحد المشنورات الذي تم تداوله على نطاق واسع، رئيس الوزراء محمد اشتية، بإعفاء الأمهات من العمل بدوام كامل خلال فترة الطورائ، وذلك بما لا يضر من مصلحة العمل وانتظامه، فيما يعطي الأولوية في ذلك لمن لديها أطفال دون الـ10 سنوات.

كما اقترح المنشور: في حال عدم توفر بديل لينوب عن الموظفة في عملها بأن يتم الايعاز للمسؤولين من مدراء وغيرهم لوضع برنامج طوارئ جزئي للعاملات لانجاز العمل دون الزامهم بساعات عمل كاملة.

هل الحكومة ستستمع لصدى أصواتهن؟

على بعد عشرة كيلومترات من مدينة رام الله، أسمع صدى صوت موظفات وموظفين شركة مسار العالمية والشركات العاملة في روابي وغيرها، حيث أصدر رئيس مجلس إدارة شركة "مسار" العالمية ومؤسس مدينة روابي بشار المصري، تعليماته، التزاما بالمسؤولية تجاه الآباء والأمهات المتأثرين من قرار الحكومة بإغلاق المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال لمدة شهر وذلك لمواجهة فايروس "كورونا".

وعليه فقد تم منح الموظفين من الآباء والأمهات العاملين في روابي ممن لديهم أبناء بالمدارس أو رياض الأطفال بالعمل عن بعد، أي من مساكنهم خلال فترة الطوارئ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المدير المباشر ومدير الدائرة المعنية سوياً.

كما جاء في التعليمات: نرجو التنسيق مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء لمساعدتكم مع أبنائكم وذلك للتخفيف من وطأة هذه الأزمة ومحاولة التواجد في مكان العمل لأطول فترة ممكنة (على الأقل مرتين أسبوعياً لمدة نصف يوم إن أمكن).

ونوّه بأنه يمكن لجميع الموظفين المقيمين في أي من المناطق التي يتم إغلاقها (مثل بيت لحم) العمل عن بعد من مساكنهم، وذلك بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، كما سيتم توفير سكن مؤقت للموظفين المقيمين في المناطق المغلقة في حال جاؤوا إلى العمل ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم.

ومن أجل تسهيل تنفيذ تلك الاجراءات، فقد وفرت روابي للموظفين عدد كبير من أجهزة الحاسوب من اجل تنفيذ العمل، والانترنت، والدعم الفني والارشادات الخطية للعمل عن بعد. بجانب توفير الخدمات اللوجستية بايصال المستندات والاوراق الى منازل الموظفين.

أما للموظفين الذين لا تتناسب طبيعة وظائفهم مع العمل من المنزل، فيطلب منهم التنسيق مع المدير المباشر للقيام بمهام أخرى تتناسب مع الظرف القائم.

ولذا، فهل ما قدمته شركة مسار العالمية والشركات العاملة في روابي وغيرها لموظفيها سيشكل نموذجاً ملهماً لباقي مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنح موظفيها تسهيلات لإكمال أعمالهم دون توقف.

"توقف عن العمل بفعل الوباء .."

استكمالا للحديث عن الانتقادات الموجهة لبيان الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، وجد البعض بأن البيان لم يتطرق بالحدث عن القطاع الخاص بشكل واضح ومفصل، كما اكتفى البيان بذكر إجراء واحد بحق ذلك القطاع: توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجّار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

وكتب أحد موظفي القطاع الخاص في مدينة بيت لحم على صفحته على "فيسبوك" منشوراً يوضح الأزمة التي سيمر بها موظفي القطاع الخاص نتيجة استمرار الاغلاق: "جزء من الموظفين قد تم وقفهم عن العمل بسبب الوباء الذي حل علينا (كورونا)، وتم وقفهم على حساب نفقتهم الخاصة، وهذا الجزء ملزم بدفعات وشيكات وألتزامات للبنوك والمؤسسات، وألتزامات اخرى، ونواجهة مشكلة بذالك، لانه لا يوجد دخل أخر غير العمل، وعندما تم وقفنا عن العمل اصبحنا من دون دخل، وهذه الالتزامات قيد التنفيذ ولا يوجد بديل اخر، بأستثناء ألتزامات المعيشة، والتزامات والمتطلبات اليومية للأسرة، ونناشد الجهات المعنية بالتدخل السريع لحل هذه الازمة".

وباء"كورونا" وما يطلق عليه بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، تغلغل وانتشر بين مختلف دول العالم ولم يطال دولة فلسطين فقط، إنما أيضا سجلت دولة الاحتلال 21 إصابة حتى الآن، واتسع نطاقه في العديد من دول عربية كـ لبنان وسوريا والعراق... وغيرها. ولكن قد تختلف حالة التعاطي مع الوباء بين دولة وأخرى، والحالة الفلسطينية مختلفة كلياً، فمن ناحية تواجه توسع للاحتلال والاستيطان، ومن ناحية أخرى تنفيذ "صفقة القرن" التصفوية.

واليوم، نواجه "كورونا".. ماذا بعد؟!