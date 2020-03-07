تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية ببيت لحم حتى الإثنين المقبل

وطن: أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، السبت، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة، حتى مساء الإثنين المقبل، باستثناء القطاع الصحي.

وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء تماشيا مع حالة الطوارىء العامة في الوطن ولخصوصية الاوضاع في محافظة بيت لحم، وحفاظا على الأمن العام، ومن اجل الحد من تفشي الإصابة بفيروس "كورونا".

وأضاف ان قوى الامن كثفت من انتشارها في المحافظة للتقليل من الحركة، إلا للحالات الضرورية، ومنع دخول او خروج أية حالات مشتبه بها، على أن تقوم لجنة الطوارىء العليا في المحافظة بتقييم الاوضاع ورفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية.