"كورونا" يواصل انتشاره في العالم وارتفاع عدد الضحايا

وطن: يواصل فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، انتشاره في جميع انحاء العالم، وتجاوز عدد الاصابات الـ100 ألف في 92 دولة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3346 حالة في العالم.

الصين: ارتفاع وفيات (كورونا) إلى 3073 وتوجه للتوسع في العلاج بالخلايا الجذعية

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت ارتفاع ضحايا فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19 (إلى 3073 حالة وفاة، فيما كشفت عن توجه لتوسيع استخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية في علاج المصابين.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي إنه جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في عموم البلاد.

وأوضحت ان عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك الى 3073 شخصا في حين زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 80813 شخصا.

وبينت ان الحالات بينها 74 إصابة في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس في حين كانت جميع حالات الوفاة في المقاطعة ذاتها.

واضافت اللجنة ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 99 حالة، مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 5489 بينما غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 55404 مرضى بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت اللجنة إن 22177 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و26730 شخصا تحت المراقبة الطبية اثر مخالتطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 4773 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

واشارت الى تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة حتى نهاية امس الجمعة من بينها حالتا وفاة، في حين تم تسجيل عشر حالات في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة و45 حالة إصابة في (تايوان) بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

16 مصابا بفيروس كورونا في فلسطين

اعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا إلى 16 مصابا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم.

واوضحت وزارة الصحة أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وبينت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 21

وارتفع في إسرائيل عدد المصابين بفيروس كورونا الى 21 مصابا، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن شخصًا ثلاثينيًا من منطقة حيفا عاد مصابا بالفيروس من العاصمة النمساوية فيينا الاحد الماضي.

وقالت الصحة أيضا إن سائحا إيطاليا مصابا بالفيروس كان قد زار إسرائيل الأسبوع الفائت، وتم اكتشاف ذلك بعد عودته الى بلده.

ولفتت الى ان هذا السائح وصل الى إسرائيل يوم الاحد الماضي وغادر بعد يومين، ومكث معظم وقته في غرفته في فندق دان في تل ابيب كما تناول الطعام في مطعم الفندق قبل ان يسافر.

إيطاليا تسجل 49 حالة وفاة جديدة

وفي إيطاليا سجلت 49 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الذين قضوا بالفيروس 197. وبلغ عدد الأشخاص الذين انتقلت اليهم العدوى 4636.

هولندا تعلن عن أول حالة وفاة:

أعلنت هولندا اليوم اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

فرنسا تسجل 9 وفيات:

وفي فرنسا ارتفع عدد الوفيات الى تسعة بعد ان اودى الفيروس بحياة شخصين آخرين، كما ارتفع عدد المصابين من 154 الى 577 بحسب وزارة الصحة في باريس.

بلجيكا: ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 109

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية المحلية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس الى 109 معظمها لدى اشخاص عادوا مؤخرا من إيطاليا.