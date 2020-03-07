أجواء غائمة جزئياً وتساقط للامطار

رام الله- وطن: يطرأ اليوم " السبت" إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي الى بارد، وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية تتحول لاحقاً الى رياح شمالية غربية.



الأحد :غائمة قليلاً

توالي الحرارة الإرتفاع من جديد وتسود أجواء مستقرة تماماً ودافئة الى شديدة الدفئ في مختلف المناطق وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تكسر الحرارة في القدس الشريف وكافة المناطق الجبلية حاجز 20 مئوية.



الإثنين :غائم جزئي

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر ودافئ نسبياً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.



الثلاثاء :غائم جزئي

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق مع تواجد للسحب في السماء ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.



الأربعاء : صافي

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة نسبياً وسماء صافية في معظم المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.