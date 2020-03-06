وطن تتابع | بعد أنباء حول إصابته بكورونا... نتيجة فحص عيّنة المدعي العام العسكري جهاد شوكة كانت "خاطئة"!

رام الله-وطن: متابعة لقضية إصابة المدعي العام العسكري جهاد عوض شوكة بفيروس كورونا، التي أكدها لـوطن في وقت سابق اليوم، رئيس القضاء العسكري، اللواء إسماعيل فراج.

عاد اللواء إسماعيل فرّاج، ونفى لـوطن تأكيده السابق، مؤكداً أن إصابة شوكة بالفيروس غير مؤكدة، بسبب وجود خطأ في الفحص الطبي.

وبحسب فرّاج، فإنه وبعد نشر خبر إصابة شوكه، تلقّى اتصالاً من وزارة الصحة، والتي بدورها أكدّت له أن نتيجة فحص المدعي العام العسكري جهاد شوكة ورد بها خطأ، وأنه تم أخذ عيّنة ثانية للفحص، وأخذ نتائج أكثر دقة.

وأضاف فرّاج، إنه قام بنشر الخبر منذ البداية، لأنه يقف أمام مسؤولياته، وخشية منه من تفشي الوباء في صفوف المحامين والموقوفين والمستدعيين والزملاء...

وتمنى فرّاج أن تكون نتيجة فحص العينة الثانية سلبية (غير مصابة).