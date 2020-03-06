"الهيئة المستقلة": النائب السابق حسام خضر بدأ بالإضراب عن الطعام ونطالب بالإفراج عنه

وطن: أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها تتابع قيام الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس بتوقيف النائب السابق في المجلس التشريعي حسام خضر، والذي تم اعتقاله بعد منتصف ليلة أمس من منزله في مخيم بلاطة من قبل جهاز الأمن الوقائي برفقة قوة أمنية مشتركة.

وأكدت الهيئة المستقلة، في بيان وصل وطن نسخة منه، قيام باحث الهيئة اليوم بزيارة خضر في مكان توقيفه في نابلس والالتقاء به، والاطلاع على ظروف احتجازه والإجراءات القانونية التي اتخذت بحقه.

وأكدت الهيئة موقفها الرافض لحجز حرية أي شخص على خليفة منشورات أو كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

مطالبةً بسرعة الإفراج عنه، خاصة لظروفه الصحية، وما أعلمنا به من أنه يرفض تناول الطعام والماء والدواء احتجاجاً على اعتقاله.