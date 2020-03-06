رئيس القضاء العسكري يؤكد لـ"وطن" إصابة المدعي العسكري الفلسطيني "جهاد شوكة" بفيروس كورونا

رام الله-وطن: أكد رئيس القضاء العسكري، مساء الجمعة، اللواء إسماعيل فراج، إصابة المدعي العام العسكري جهاد عوض شويكه بفيروس كورونا.

وفي اتصال هاتفي مع وطن، أكد اللواء فراج بأن المدعي العام العسكري (جهاد عوض شوكه) قد تم اكتشاف إصابته بالكورونا.

مطالباً جميع المحامين (ممن كان لهم قضايا في النيابات العسكريه في أريحا) وجميع مراتب القضاء العسكري في أريحا (محاكم ونيابات وموظفين) أن يقوموا بفحص أنفسهم حفاظا على حياتهم وعائلاتهم.

كما طالب بإبلاغ جهاز الاستخبارات لمتابعة وضع المستدعيين كذلك.

وكانت وزيرة الصحة، أعلنت، اليوم الجمعة، اكتشاف 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، ليرتفع عدد المصابين بالضفة الغربية إلى 16 مصاباً.