اكتشاف 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم
06.03.2020 06:37 PM
رام الله-وطن: أعلنت وزيرة الصحة، د. مي كيلة، اكتنشاف 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم.
ويذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في الضفة الغربية إلى 16 مصاباً.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن إصابة 7 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم، كما أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.
وأوضحت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.