اكتشاف 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم

رام الله-وطن: أعلنت وزيرة الصحة، د. مي كيلة، اكتنشاف 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم.

ويذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في الضفة الغربية إلى 16 مصاباً.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن إصابة 7 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم، كما أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضحت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.