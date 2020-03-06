في مؤشر جديد على دفء العلاقة مع دولة الاحتلال.. "إسرائيل" تشارك في مؤتمر بالمغرب

وطن: في مؤشر آخر على التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال، شارك مسؤول إسرائيلي هذا الأسبوع في مؤتمر لمكافحة "الإرهاب" في المغرب.

وكشفت الصحافة العبرية، أن المسؤول (لم يُعلن عن اسمه) شارك في قمة ما يسمى "مجموعة وارسو لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع" المنعقدة في مراكش في المغرب. ولم يتم ذكر اسم المسؤول لأسباب أمنية".

وعُقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

واعتبر الفريق المشارك في قمة مراكش لمكافحة "الإرهاب" والتمويل غير المشروع، أن هذا الاجتماع النهائي لمجموعة العمل لمجموعة "وارسو" انعقد قبل انعقاد مؤتمر "وارسو" الوزاري لعام 2020 المقرر عقده في واشنطن.

وكان تقرير صحفي قد ذكر، الشهر الماضي، أن دولة الاحتلال سعت لعقد صفقة ثلاثية تضم كل من المغرب والولايات المتحدة الأميركية، تحصل بموجبها المغرب على اعتراف أميركي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني للقناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن ثلاثة مصادر أميركية وإسرائيلية. وشدد التقرير على أن المساعي الإسرائيلية في هذا الصدد متواصلة حتى هذه الأثناء، ولم تتوقف.