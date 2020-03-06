الجامعة الإسلامية تنضم لحالة الطوارىء.. كافة الجامعات في قطاع غزة تعلن تعطيل الدراسة لـ 30 يوماً

وطن: أعلنت الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارا من يوم غد السبت، وذلك التزاما بالمرسوم الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمنع إنتشار فيروس "كورونا".

وجاء بيان الجامعة الإسلامية عبر موقعها الرسمي: حفاظا على أبناء شعبنا الفلسطيني، وحرصا على صحة الطلبة والعاملين، والتزاما بالمرسوم الصادر عن السيد الرئيس بشان إعلان حالة الطوارئ، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/3/2020.

وأضافت الجامعة "قررنا تشكيل لجنة طوارئ للمتابعة ومواجهة التحديات، ونعلن عن استعدادنا للتعاون مع الجهات الصحية المختصة لمواجهة أية مخاطر صحية".

وبانضمام الجامعة الإسلامية أصبحت الجامعات الملتزمة بالقرار الرئاسي وحالة الطوارئ : جامعة الأزهر، وجامعة الاقصى، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة فلسطين، وجامعة غزة، والمعاهد الأزهرية، وجامعة الإسراء، وجامعة الأمة.