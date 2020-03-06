"جمعية الفنادق العربية" تضع إمكانياتها في خدمة الشعب.. وتؤكد عدم المساس بحقوق العاملين لديها خلال الطوارىء

رام الله-وطن: أكدت جمعية الفنادق العربية، اليوم الجمعة، عدم مساسها بحقوق أي من العاملين في القطاع السياحي والفندقي خلال فترة الطوارىء، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بقرار فرض حالة الطوارىء، وأنها تضع جميع إمكانياتها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتحت تصرّف الحكومة طوال فترة الطوارىء.

وشددت الجمعية، على العديد من النقاط، من بينها التأكيد على حقوق العاملين في القطاع السياحي والفندقي، والوقوف والتعاون مع فنادق منطقة الجنوب.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل وطن نسخة منه:

إننا كجزء أصيل من هذا الوطن، والتزاماً منا بالقرارات التي صدرت عن فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء "بخصوص حالة الطوارىء" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثاؤ، فإننا نؤكد على ما يلي:

1-وضع مقدّرات القطاع الصحي والفندقي كاملة خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتحت تصرّف الحكومة الفلسطينية طوال فترة الطوارى.

2- التأكيد على عدم المساس بحقوق العاملين والموظفين في القطاع السياحي والفندقي وعدم تسريح أي من العاملين في هذا القطاع طيلة فترة الطوارىء.

3-وقف جميع المؤتمرات الداخلية والخارجية في فنادق فلسطين.

4- الالتزام بكل ما صدر وسيصدر عن إعلان حالة الطوارىء.

5-الوقوف والتعاون مع فنادق منطقة الجنوب (الخليل وبيت لحم) لما يخدم المصلحة الوطنية العامة ومصالح فنادقهم من قبل القطاع الفندقي في مناطق الشمال والوسط.

وكان أمين سر جمعية الفنادق العربية، ورئيس مجلس إدارة فندق الكرمل جمال النمر، قال لـوطن في وقت سابق اليوم إن "جميع مقدراتنا الفندقية ومرافقنا تحت تصرف الدولة تحسباً لأي طارىء نواجهه جميعا".

مؤكداً أن قطاع الفنادق والمرافق السياحية بشكل عام من أكثر القطاعات تضررا بسبب مرض كورونا، مستدركاً "لكننا نتحدث اليوم عن شيء أكبر من كل الخسائر المادية، لأن انتشار هذا المرض سيؤدي بكارثة على ابناء شعبنا، ومهما بلغت الخسائر تهون أمام صحة الانسان الفلسطيني".

وقال إن المردود الأساسي للفنادق حاليا يعتمد فقط على السياحة المحلية، ولكن بتقنين، للحفاظ على السلامة العامة.