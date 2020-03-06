اللواء عبد الله كميل يعلن حالة الطوارئ في محافظة سلفيت

وطن: اعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل اليوم حالة الطوارئ في المحافظة، حيث دعا فريق الطوارئ في المحافظة لاجتماع طارئ اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس القاضي باعلان حالة الطوارئ في فلسطين وقرارات رئيس الوزارء المترجمه للاعلان في الوطن.

وقد استهل اللواء كميل الاجتماع بالحديث عن اهمية الوقايه ووضع خطة عمل لمواجهة الحدث على مستوى المحافظة وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات اهمها:-

1. تفعيل لجنة الطوارئ المركزيه بحيث تبقى في حالة انعقاد دائم .

2. اعتماد مركز استعلامات مركزي بحيث يكون مسئول عن اصدار التعاميم والنشرات واية معلومات تتعلق بالمرض للتواصل والاستفسار مع الدكتور جمعة الشعيبي 402035-0562

3. توضع مقدرات القطاع الخاص تحت تصرف لجنة الطوارئ مع الحفاظ على كامل حقوقهم .

4. يمنع اقامة الاجتماعات او الاحتفالات او التجمعات الكبرى في كافة ارجاء المحافظه .

5. اغلاق صالات الافراح والمقاهي ومحلات الاكس بوكس النوادي والاماكن الترفيهيه لمدة شهر على ان يتم مراعاة ظروف المستاجرين من قبل المالكين للمنشات المؤجره .

6. على المواطنين الابلاغ عن الحالات المشتبه بها وعدم التستر عليها كذلك على كل القادمين من الخارج والذين يتوجب عليهم اجراء الفحوصات الالتزم بذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحه ومن يخالف سيتعرض للمسائله القانونيه.

7. يحظر دخول المواطنين من فلسطين المحتله عام 48 لمحافظة سلفيت وكذلك اقامة الطلاب الذين فرضت عليهم الدراسه في جامعة ارائيل داخل المحافظه .

8. على المواطنين الالتزام باتخاذ الاجراءات الوقائية وبشكل خاص في بيوت الاجر .

9. ان يتم تشكيل لجان طوارئ في كافة التجمعات السكانيه في المحافظه .

10. يحظر على التجار احتكار السلع او رفع الاسعار.

هذا وتم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات الداخليه لتنظيم العمل بين الجهات ذات العلاقه بالاضافه لبعض التوصيات التي سيتم رفعها لرئيس الوزارء .