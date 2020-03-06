الاحتلال يصدر قرارا بدفن الشهيدين عنقاوي ودراج في مقابر الأرقام

رام الله- وطن: أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا يقضي بدفن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج في "مقابر الأرقام".

وقال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية محمد أبو سنينة، إن المحامين كانوا قد انتزعوا الشهر الماضي، أمرا احترازيا يمنع دفن الشهيد أمير دراج في "مقابر الأرقام" لحين صدور قرار محكمة، والذي صدر أمس.

والشابان يوسف عنقاوي (19 عاما) من قرية بيت سيرا غرب رام الله، وأمير محمود دراج (19 عاما) من قرية خربثا المصباح، ارتقيا بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانا يستقلانها خلال توجههما إلى عملهما قرب قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، في الثالث من آذار/مارس العام الماضي.

(وفا)