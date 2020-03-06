نقابة الأطباء: ندعم قرار حالة الطوارئ ونضع امكانياتنا تحت تصرف رئيس الوزراء

وطن: أكدت نقابة الأطباء، دعمها لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، مؤكدة أنها تضع إمكانياتها تحت تصرف رئيس الوزراء لخدمة المواطنين.

وأشادت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، أشادت فيه بـالقرار "الحكيم" للرئيس إعلان حالة الطوارئ في مناطق السلطة بعد اكتشاف 7 إصابات بفيروس كورونا، "لأنه سيمكننا خلال هذه الفترة من الحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق منع الاختلاط والتنقل، إلى جانب تتبع النصائح الطبية التي تنشرها وزارة الصحة".

وجددت نقابة الأطباء "تأكيدها أنها ستبقى خط الدفاع الأول، ولن تدخر جهدا في كبح جماح المخاطر، وستقدم كل ما تستطيع لحفظ السلم والسلام".

ودعت الأطباء إلى الالتزام بما يصدر عن وزارة الصحة من تعليمات وقرارات، وبث الطمأنينة لدى المواطنين.