طوارئ "كورونا" تصيب حرية القيادي في فتح حسام خضر

وطن: بعد إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس، طمأن رئيس الوزراء د.محمد اشتية مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك، بأن حالة الطوارئ لن تقيد الحريات وإنما ستكون في إطار محاربة مرض "كورونا"، لكن بعد ساعتين تم اعتقال المعارض الأبرز لأداء السلطة وسياستها القيادي في فتح والعضو السابق في المجلس التشريعي حسام خضر من منزله في مخيم بلاطة من قبل الأجهزة الأمنية.. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول ذلك، اضغط هنا

وقالت ابنة حسام خضر، المحامية أميرة خضر لـوطن، إن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزله عند الساعة 12 من الليلة الماضية، وتم اعتقال والدها بالقوة، وتم الاعتداء عليها ومنعها من الحركة.



وأضافت: قلت لهم أن آخر مرة تم اعتقال والدي فيها كانت من قبل الاحتلال، وليس من المعقول أن تعتقلوه أنتم، لكن ردهم علي كان بطريقة عنيفة.

وأشارت إلى أنه كان لدى عناصر الأمن مذكرة تفتيش تزعم "التحريض على السلطة".

وأكدت أميرة أن اعتقال والدتها جاء بعد وقت قصير من إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، معتبرة أنه تم استغلال حالة الطوارئ لاعتقال والدها الذي كان له آراء مخالفة للسلطة أحياناً.

ورغم أن خضر من أبرز المعارضين لسياسة السلطة، إلا أنه كان أمس من مؤيدي قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ حفاظاً على سلامة المواطنين، ووصف القرار بأنه "وطني جريء ومسؤول وفي وقته". داعيا المواطنين إلى التعاون والالتزام بهذا القرار.

وكان خضر قد شن هجوماً لاذعاً ضد الرئيس على خلفية تصريحاته بشأن إضراب نقابة الأطباء، حيث كتب خضر حينها على صفحته في "فيسبوك" ما يلي:



"استغرب ما تفوه به عباس، واتساءل عن مدى السلامة العقلية والصحة النفسية التي يتمتع بها هذا العجوز!!!؟ اطالب نقابة الاطباء بتشكيل لجنة طبية لفحصه والوقوف على حالته طبياً، وعدم مؤاخذته على ما تَفَوَهَ به من الفاظ سوقية ٍ معيبه!!!؟

الاضراب حق مشروع ومكفول قانونيا.. ولكني شخصياً اتمنى على نقابة الاطباء تعليق الاضراب وفقاً لتطورات حالة انتشار مرض كورونا ! والقرار قراركم اولاً وعاشراً!!! كما اطالب عباس بالاعتذار!!!"

واعتبر شقيقه غسان في منشور على فيسبوك، أن "حالة الطوارئ التي اعلن عنها رئيس الوزراء وبايعاز من الرئيس ابو مازن بدأت بعد منتصف هذه الليلة باعتقال الأخ المناضل حسام خضر اعتقالا سياسيا وبطريقة همجية على قوات الأمن الفلسطيني من منزله في مخيم بلاطة، وعليه فنحن نحمل كامل المسؤولية عن حياته وسلامته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية".

ويعتبر خضر أحد المعارضين والمنتقدين بشكل لاذع لأداء السلطة وسياستها وللرئيس، وقد اعتقل لدى الاحتلال 27 مرة، وجرح برصاص الاحتلال مرتين، وهو أول مبعد في الانتفاضة الأولى.

واتصلت وطن بالناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري للتعليق على اعتقال خضر، إلا أن مرافقه أخبرنا بأنه منشغل ولا يمكنه الإجابة على الهاتف حالياً.

الهيئة نتفهم حالة الطوارئ مع ضرورة الحفاظ على الحريات

وأعلنت الهيئة المستقلة، أمس، تفهمها إعلان حالة الطوارئ في هذا الظرف بغرض مواجهة احتمال انتشار فايروس كورونا، خاصة بعد الكشف عن حالات مصابة في فلسطين.

وأكدت في بيان لها، "على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الاساسي من أحكام تتعلق بإعلان حالة الطوارئ، خاصة ما جاء في المادة 111 بانه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ. كما نطالب الحكومة بالإعلان وبشكل مستمر عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ او اية تدابير خاصة اخرى من شانها الحد من الحقوق والحريات. مع ضرورة اطلاع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على اية تدابير او اجراءات خاصة تتعلق بحجز حرية اشخاص في سياق الحجر الصحي او غير ذلك، وتزويد الهيئة بأسماء المحجوزة حريتهم/المحجور عليهم والسماح بالتواصل معهم بالطرق المناسبة.

وقال مدير عام الهيئة في وقت لاحق للبيان، إنه تقلى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، الذي اكد ان اعلان حالة الطوارئ وجميع التدابير المصاحبة له ستكون في إطار محاربة المرض، وانه لن يتم بأي حال من الاحوال استخدام حالة الطوارئ لاية امور اخرى خارج الهدف المعلن من حالة الطوارئ. كما أكد على احترام الحقوق الاساسية للمواطنين في جميع الظروف وعلى احترام ما ورد في القانون الاساسي من ضوابط حالة الطوارئ.

الكاتب حرب: لا يجب استخدام إجراءات الطوارئ في تقييد الحريات

وتعلقياً على ذلك، قال الكاتب جهاد حرب لـوطن، إنه "ينبغي أن تكون الاجراءات التي ستتخذ في إطار حالة الطوارئ تسنجم مع اهداف حالة الطوارئ وهي ضمان السلامة للمواطنين من تفشي فيروس كورونا، وان تكون جميع الاجراءات مناسبة مع القواعد الدستورية للقانون الاساسية الضامنة للحريات العامة وحقوق المواطنين وعدم المساس بها، وفي نفس الوقت توفير الظروف الضرورية لسلامة المواطنين".

وأضاف حرب "قد تتخذ السلطة مجموعة من الاجراءات التقييدية تتعلق بسلامة المواطنين، ولكن لا يجب استخدام هذه الاجراءات بتقييد الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير".

نص القانون الأساسي بشأن حالة الطوارئ

وتنص أحكام حالة الطوارئ في القانون الاساسي الفلسطيني، على ما يلي:

مادة (110)

إعلان حالة الطوارئ

1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.



3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

تطبيقات قضائية.

مادة (111)

تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات

لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة (112)

الاعتقال في حالة الطوارئ

يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :

1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.

2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.