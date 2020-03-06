بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ .. الأجهزة الأمنية بالسلطة تعتقل القيادي في فتح حسام خضر من منزله

وطن: قالت عائلة القيادي في حركة فتح والنائب السابق في المجلس التشريعي حسام خضر، إن الأجهزة الأمنية اعتقلته من منزله في مخيم بلاطة منتصف الليلة الماضية.

وأوضحت ابنته أميرة خضر لـوطن، أن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزله عند الساعة 12 من الليلة الماضية، واعتقلت والدها بالقوة، وتم الاعتداء عليها ومنعها من الحركة، وفق قولها.



وأكدت أميرة أن اعتقال والدها جاء بعد وقت قصير من إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، معتبرة أنه تم استغلال حالة الطوارئ لاعتقال والدها الذي كان له آراء مخالفة للسلطة أحياناً.

وكتب غسان خضر شقيقه على صفحته في "فيسبوك"، أن "حالة الطوارئ التي اعلن عنها رئيس الوزراء وبايعاز من الرئيس ابو مازن بدأت بعد منتصف هذه الليلة باعتقال الأخ المناضل حسام خضر اعتقالا سياسيا وبطريقة همجية على قوات الأمن الفلسطيني من منزله في مخيم بلاطة، وعليه فنحن نحمل كامل المسؤولية عن حياته وسلامته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية".

وعقب إعلام حالة الطوارئ أمس، وصف خضر القرار بأنه "قرار وطني جريء ومسؤول وفي وقته". داعيا المواطنين إلى التعاون والالتزام بهذا القرار.

ويعتبر خضر أحد المعارضين والمنتقدين بشكل لاذع لأداء السلطة وسياستها وللرئيس، وقد اعتقل لدى الاحتلال 27 مرة، وجرح برصاص الاحتلال مرتين، وهو أول مبعد في الانتفاضة الأولى.