"الصحة": جميع فحوصات من خالط الوفد اليوناني في القرية السياحية بأريحا سلبية

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم وزراة الصحة د.طريف عاشور، أن العينات التي فحصت (حتى اللحظة) من القرية السياحية في أريحا التي نزل بها السياح اليونانيين وعددها 51 عينة، جميعها كانت سلبية اي عدم وجود الفيروس .

وأشار الى أن عشرات العينات تصل يوميا من عدد من المحافظات، وتقوم طواقم مختبر الصحة المركزية بفحصها على مدار الساعة .

هذا وكان د. عاشور قد أعلن في وقت متأخر من ليل أمس أن مدينة نابلس خالية من "كورونا" ولم يتم رصد أي اصابة ممن خالطو الوفد اليوناني عند زيارته للمدينة في 26 من شباط الجاري، مشيرا الى أنه سيستمر الحجز المنزلي للاشخاص الذين خالطوا الوفد اليوناني لمدة 14 يوما.

فيما أعلنت وزيرة الصحة يوم أمس رصد 7 حالات في بيت لحم ممن خالطو الوفد اليوناني، ويخضعون للحجر الصحي.