حمدي فرّاج يكتب لـوطن: قراءة في بيان الاغتصاب

قرأت بيان الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات عما حصل مع السائحة البولندية في وادي المخرور بمدينة بيت جالا قبل حوالي اسبوع كي أعرف حقيقة ما يقال وما يشاع من انها تعرضت لعملية اغتصاب جماعي من قبل اربعة شبان فلسطينيين ينحدرون من قريتي بتير ونحالين، وأعدت القراءة مرة ومرتين وثلاث دون ان أصل الى نتيجة، رغم ان العقيد اطلق على الفعل اسم "جريمة" دون ان يأتي على مفردة واحدة تفيد معنى الاغتصاب او الاعتداء الجنسي، فهذا النوع من الجرائم مستغربة ومستبعدة ومستنكرة في التراث الفلسطيني وبالتحديد الفلاحي منه الذي ينتمي له الشبان الاربعة، لكن احد رجال الامن الذي ظهر ينهال ضربا على احد المتورطين في شريط الفيديو كان يسأله "لماذا اغتصبتها".

كافة الاراء والتعليقات التي ظهرت على شبكات التواصل بما فيها مواقع اعلامية ومنظمات نسوية، تشير بوضوح الى ارتكاب فعل الاغتصاب، تم تقييد الدليل السياحي من بلدة العبيدية بعد ان تم تهديده "بسلاح ابيض" – وردت هذه التسمية في بيان العقيد – وتم بعد ذلك اغتصاب السائحة الذي اسماها بيان العقيد بالزائرة، جاؤوا بسيارة غير قانونية، وما أكثر السيارات ذات اللوحات الصفراء في بتير خصوصا والمحافظة عموما، وانتحلوا شخصيات رجال أمن، لكن ظل السؤال الذي يراودني كيف توافق اربعة فلسطينيين على ارتكاب فعل الاغتصاب، كيف انتظروا بعضهم بعضا، من هو الاول ومن هو الثاني والثالث والرابع، كم استغرقتهم هذه الفعلة الشنعاء يمارسونها في العراء ضد امرأة بمثابة ضيفتنا وضيفة وطننا وشعبنا، امرأة لا تجيد لغتنا ولا نجيد لغتها.

بيان العقيد استند لشكوى من مواطن بالاعتداء عليه وعلى "الزائرة" وسلب اموالهما بحيث تم اعتقال المعتدين وتم التعرف عليهم وقدموا اعترافاتهم. لم يفت العقيد في نهاية بيانه مطالبته "تحري الدقة في نقل الاخبار وعدم التسرع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

إن مصلحة الوطن والمواطن هو في قول الحقيقة، لا في إخفائها تحت شعار "عدم نشر غسيلنا الوسخ" ، ذلك ان الغسيل الوسخ لا يتطلب بعد الغسل الا النشر، كي تضربه الشمس والريح ليتجفف، او في تمويهها وتشويهها ولّي ذراعها كي "لا نضرب السياحة في بلادنا"، الحقيقة هي التي من شأنها ردع الوحوش الآدمية الذين تطول افعالهم المخزية جميع اعراضنا ومقدساتنا وابسط مقومات وجودنا ونضالنا ضد العدو الذي ما انفك يغتصبنا ويغتصب ارضنا على مدار سبعين سنة. فنغلق على الجبهة العشائرية النشطة من يمكن ان يتردد في ادانة السلوك الوحشي لمجرد انه ينتمي لهذه العائلة او ينحدر من تلك القرية، واذا كانت الاجراءات والمراسيم العشائرية قد اتخذت بين بتير ونحالين والعبيدية وفق ما تيسر ووفق بيان العقيد، فإن بولندا لم تدخل على الخط بعد.

سؤال الى حضرة العقيد والى جهاز الشرطة الاعلامي: اذا لم يكن هناك اعتداء جنسي (اغتصاب) ، لماذا لم يرد في بيانكم نفيا واضحا وصريحا وقوع مثل هذا الاعتداء ؟ لأن هذا هو الامر الذي يهم الناس، ام ان الناس هم آخر اهتماماتكم ؟