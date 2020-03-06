الاحتلال في زمن الكورونا

كتب: سامر عنبتاوي

أبدأ برواية جابرئيل جارسيا ماركيز (الحب في زمن الكوليرا) و هي تروي قصة شاب مكافح يعمل على التلغراف أحب فتاة جميلة منذ سن المراهقة و تعاهدا على الزواج حتى ظهور طبيب شاب غني يخطفها و يتزوجها ، و يبقى عامل التلغراف على حبه للفتاة فيقرر الكد و العمل ليطور وضعه حتى يستحقها ، و عند بلوغها السبعين يتوفى زوجها الطبيب و في نفس الوقت و هو يعزيها يصارحا بحبه فتطرده و توبخه ، و لكن لا ييأس يبقى يراسلها و يحدثها عن جمال الحياة في الشيخوخة و كيفية الإستعداد للموت فيجذبها نحوه و يبارك ابنها العلاقة و تنتهي الرواية بأن يصطحبها في مركبه مع مجموعة من المسافرين ثم يدعي أن وباء الكوليرا منتشر في المركب ليغادر جميع الركاب فيبقى في حالة حب مع معشوقته ، و عندها تتدخل السلطات لترفع علم الوباء الأصفر على المركب ليبقى في حالة إبحار ذهابا و إيابا في الكاريبي و تستمر علاقتهما على المركب ، و قد تخلل الرواية أحداث سياسية و اجتماعية و حروب أهلية على الكاريبي و لكن بقيت قصة الحب هي مركز الرواية .

هل نشبه هذه الرواية ؟ أم هي تشبهنا في زمن احتلال استمر لأكثر من سبعين عاما لنصل إلى إعلان حالة الطواريء ليس لأحداث مواجهة أو لحروب داخلية و إنما تحسبا لبداية وباء الكورونا .

لقد عشنا فترة العشق لهذه الأرض منذ ما قبل المراهقة و استمر العشق و فقدنا معشوقتنا فلسطين طيلة هذه السنين ، و بقينا نناضل و نحارب لاستردادها طيلة عشرات السنين ، لم تفتر مشاعرنا لأنها شاخت ، و لم يردعنا تشويهها فبقيت معشوقتنا الجميلة كما فعل عامل التلغراف ، لقد استمر عشقنا حتى دخلنا في وباء الكورونا الذي أكثر ما يؤرقنا و يدعونا لإعلان الطواريء فيه أننا لا زلنا محتلين و محدودي الإمكانات و السيطرة على معابرنا وموانئنا ، لدرجة أننا نفاجأ بحامل الفايروس بين ظهرانينا دون أن نمنحه التأشيرة أو على الأقل نجري له الفحص اللازم ، فرفعنا الراية الصفراء أعلانا للوباء و بقين نترنح جيئة و ذهابا في محيط متلاطم الأمواج و بلا مرفأ و لا ميناء .

علميا فإن الفايروس يهاجم الجسد ضعيف المناعة أو ذي المرض المزمن أو الطاعن في السن ، و نحن جائنا الوباء و نحن منهكين بعنصرية و صلف الإحتلال ، و في وضع داخلي صعب و حالة اقتصادية أصعب ، جاء الكورونا مع صفقة القرن و كلاهما وباء ، جاء الكورونا مع الإنقسام و كلاهما وباء ، جاء الكورونا مع الحصار و التراجع الإقتصادي و كلاهما وباء ، جاء الكورونا مع التراجع القيمي و الأخلاقي و كلاهما وباء ، جاء الكورونا مع التراجع الوطني و النضالي و كلاهما وباء ، فأي وباء من هذه الاوبئة نقاوم بهذا الجسد النحيل الضعيف ؟

هل نستمر في عشقنا الأزلي كما فعل فلورينتينو (بطل الرواية) بمعشوقته فيرمينا دازا رغم الشيخوخة ، و نبقى بالأمل و قدسية الحب و المحبوب و نتجاوز الزمن و تأثيراته لنهزم الكورونا و الإحتلال فتعود المعشوقة أرض السلام إلى عشيقها المخلص شعب فلسطين ؟؟ الجواب ليس عند فلورينتينو ، و لا عند غابرئيل ماركيز ،، الجواب عند كل واحد فينا فهل نعيد صياغة الرواية ليرسو المركب على الميناء ؟