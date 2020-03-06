أسماء سلامة تكتب لوطن: كيف نتصرف مع حالة الطوارئ؟

تم الإعلان رسميا عن تسجيل سبعة إصابات بفيروس كورونا في فلسطين وأصبحنا ضمن قائمة الدول التي وصلها المرض ، ولكننا بلا أدنى شك متميزون في طريقة تعاطينا مع المشكلة أو الأزمة ( كالعادة ) .

بداية طريقة الإعلان عن الإصابات كانت بطريقة أثارت البلبلة ، كون الاعلان الأول جاء من خارج وزارة الصحة ثم جاء اعلان وزارة الصحة بأن هناك شك في بعض الإصابات ، ليتم تأكيدها لاحقاً ، ثم زيادة عدد المصابين في غضون ساعات . فهل كانت الجهة المعلنة على اطلاع قبل وزارة الصحة ، أم أنها مجرد مصادفة ؟؟ لننتقل لما بعد الاعلان عن الاصابات بفرض حالة الطوارئ في محافظتي بيت لحم ( بؤرة ظهور الاصابات ) وأريحا والأغوار ، حيث تم اغلاق المدارس والجامعات ، والمساجد والكنائس لمدة أسبوعين ، والغاء مراثون بيت لحم ، ومنع السياح من دخول الاراضي الفلسطينية والغاء كافة الحجوزات في الفنادق . ودعوة كافة المواطنين لاتخاذ بعض الاجراءات الوقائية . كتقصير مدة صلاة الجمعة وعدم الاطالة في خطبة الجمعة ، بات الأمر أكثر جدية والتعامل معه على أعلى المستويات . ومن الأمور المتعلقة بالوضع العام حاليا ...

الخطوة الأكثر إيجابية بتزامن تسجيل الاصابات مع اعلان الاطباء عن تعليق الاضراب والعودة للعمل بعد الاتفاق مع الحكومة ، الأمر الذي يشعرنا بأن الأمور بدأت تعود لنصابها الصحيح وأن أطباءنا على جهوزية تامة للوقوف مع المواطن والتصدي للمرض على قدر الامكانيات المتاحة ، فكل الشكر والتقدير للحكومة ولنقابة الاطباء على انهاء هذا الخلاف لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن .

تعامل المواطنين مع الموضوع ، الذي كان الكثيرون يتعاملون معه بعدم جدية ، وصل لحد إطلاق النكت والسخرية ، بات هناك تغير في اللغة فأصبحت أكثر جدية ، فالمرض بيننا وهناك مصابون بالفعل ، إذا لا مجال للاستهتار ، وإن كان هناك البعض مازال يطلق التعليقات ويسخر من الموضوع ، والبعض يظهر عدم مبالاة من تطورات الوضع . إلا ان الأغلبية باتت تدرك أن الامور الان جدية ولابد من اتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم . وهناك البعض الذي يستمر في تحميل وزارة الصحة بعض المسؤولية عن تسجيل هذه الاصابات لتأخرها في اتخاذ بعض القرارات التي تم اتخاذها اليوم وجاءت متأخرة ، كمنع السياح من الدخول إلى أراضينا ، وإن كنت أسجل نفس الملاحظة وبعض اللوم للوزراة ، حيث كان من الأجدر اتخاذ هذا القرار فور إصابة أعضاء الوفد الكوري الذي كان في زيارة لنا سابقاً ، يعني باختصار نفدنا المرة الأولى فلماذا لم نتخذ القرار بالمنع ، ولماذا ننتظر الحدث لنتصرف برد الفعل ، ولا نكون نحن المبادرين بالفعل ....

ومازالت الفرصة لدينا باتخاذ المزيد من الاجراءات دون انتظار حدوث أمور لنتعامل بردود أفعال عليها ، لماذا ننتظر ظهور حالات لا سمح الله في نابلس ورام الله وطولكرم وباقي المدن الفلسطينية لنتخذ اجراءات فيها ، لم لا يتم استباق ذلك والتعامل بحزم مع الموضوع .. لم لا نفكر في فرض التعقيم في كافة مرافق المساجد ، وللمصلين بدل الغاء الصلوات ، وفرضه كذلك في المدارس ورياض الاطفال والجامعات ، كذلك في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص ، مع العلم أن الكثير من الشركات في القطاع الخاص قد اتخذت اجراءات وقائية لموظفيها بالفعل .. ولكن اصدار القرار الحكومي يكون ملزما بشكل أكبر . حتى وان وصلت القرارات الوقائية إلى درجة تعطيل المدارس .. التفكير في خطة بديلة للمعتادة في موضوع نهاية العام الدراسي الحالي وامكانية تمديد الفصل الدراسي .. ويكون هذا تماشيا مع توجيهات الحكومة بمنع الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي يزيد عدد حضورها عن خمسين شخصا ... فاقل الاشخاص مراعاة لوسائل الوقاية هم الاطفال وهم الاكثر قربا واحتكاكا مع بعضهم البعض. ( قمت بكتابة هذه الفقرة قبل صدور المرسوم الرئاسي فلم اقم بتعديلها بعده لأن هذا ما أفكر به وأراه منطقيا ) . كما أشيد بالتعليمات الصادرة بخصوص اعلان حالة الطوارئ العامة والتي لم تدع مجالا للشك بمدى جدية الموقف وضرورية الجدية الواجب التعامل معه فيها من قبل المواطنين .

مسألة المعابر مهمة جدا .. ليس فقط التنقل بين فلسطين والاردن ولكن الخطورة في تنقل من يحملون أكثر من جواز سفر .. يغادر ويعود بالجواز الفلسطيني ، وقد يستخدم الاردني أو اي جواز اجنبي في حالة ازدواج الجنسية ليغادر الاردن الى أي دولة عربية أو اجنبية وقد يصاب بالعدوى ويعود بالمرض ، لابد من التفكير بكل الامور واخذها بعين الاعتبار وايجاد الطرق المناسبة لمعالجتها .

ما نتوقعه ونحتاجه هو المهنية والارتقاء لاقصى درجات المسؤولية في اجابتنا على تساؤلاتنا وتلبية احتياجاتنا والحفاظ على سلامتنا ،، بحاجة لتواصل دائم من قبل الجهات المسؤولة لاطلاعنا على كل جديد لعدم ترك المجال لمشيعي الفوضى .. بيانات رسمية دورية ،، الخطط المطروحة للتعامل مع حالة الطوارئ في الوزارات ، مستقبل أولادنا والعام والدراسي وطلاب التوجيهي ، دور القطاع الخاص في هذه الأزمة ، نحن بحاجة لأن تكونوا معنا اولا بأول .

من الامور التي تفاجأت بها جدا ، ولم أرها في اي دولة تم الاعلان عن تسجيل اصابات بالمرض فيها ، هي ما حصل في أريحا فور الاعلان عن النية في نقل النصابين إلى الحجر الصحي في أريحا ، حيث خرج بعض سكان المدينة وأشعلوا الاطارات في الشوارع لمنع وصول المصابين للحجر الصحي ، ولا اريد أن اتحامل على تصرف الاهالي ، فالذعر قد حركهم وسيطر عليهم ، وكأن وجود هذه الحالات في مدينتهم هو بمثابة الحكم عليهم بالاصابة بالمرض والموت ، وهنا يأتي دور التوعية الصحيحة ، في ظل كل ما يثار من اشاعات وتهويل في وسائل التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي يشكل تشويشا وارباكا للمواطنين ، نحن بأمس الحاجة للخطاب العلمي المبسط الذي يبين للمواطن العادي البسيط طبيعة هذا المرض ومدى خطورته الفعلية ومن الاكثر عرضة للإصابة به والتأثر بأعراضه ، ومدى المنطقية في جعل مدينة اريحا دون سواها مكانا للحجر الصحي ، حيث أن ارتفاع الحرارة في هذه المدينة مقارنة بباقي مدن الوطن في هذا الوقت من العام يساهم في الحد من تطور المرض ويساعد في القضاء على الفيروس ، فحسب منظمة الصحة العلمية فإن الفيروس لا يعيش خارج جسم الانسان إذا ما ارتفعت درجة الحرارة في الجو . ليفهم الجميع طبيعة هذا الفيروس من حيث تكوينه واستجابته للعوامل الخارجية في البيئة ، ومدة بقائه على قيد الحياة خارج جسم الإنسان ، مدى تأثير زيادة مناعة الجسم في قدرته على مقاومة الفيروس وكيف يستطيع الانسان زيادة مناعة جسمه .. الكثير من الامور التي يجهلها الكثيرون ولو تم اطلاعهم عليها ستؤثر في طريقة نظرتهم لهذا المرض والتعامل معه ، وتقلل من الرعب المسيطر عليهم . نحن بحاجة لخطاب صادر عن دائرة الطب الوقائي يتم توجيهه للمواطنين بطريقة سلسة وسهلة توضح لنا كل الامور الغامضة بالنسبة للفيروس ، وباعتقادي هذا أحد بنود عمل خطة الطوارئ ، وليس فقط توزيع أرقام تلفونات للاتصال والاستفسار والتبليغ عن الحالات المشتبه بإصابتها . فلا تتركونا نبحث ونتنقل بين صفحات الأخبار وصفحات الفيس بوك التي تتحفنا بشتى الاخبار التي لا نعلم مدى صدقها ودقتها ، ثم تطلبون منا عدم الهلع والخوف ....

ومن ضمن خطة الطوارئ عدم اهمال الاسواق والتسعيرات للمواد ذات العلاقة ، الكمامات والمعقمات ، مراقبة التسعيرات والتأكد من عدم استغلال المواطن وحاجته في ظل شح هذه المواد في السوق ، ومحاولة توجيه المواطن للبديل إن وجد ، هل هناك بعض المواد يمكن استعمالها كمعقم لليدين غير تلك التي تباع في المحال والصيدليات ، وهل يمكن الاستغناء فعلا عن الكمامات ، من الضروري التركيز على كافة الأمور . ليست هذه امورا مستحدثة فأمامنا العديد من الدول التي انتشر فيها الفيروس ولا ضير من مراقبة طريقتها في التعامل معه والاستفادة منها . بحاجة لمتابعة ما ورد من بنود في اعلان دولة رئيس الوزراء لحالة الطوارئ .

في ظل الظروف الحالية ، نحن بحاجة للوقوف يدا واحدة ، بتعاون وتفهم ، كل من موقعه ، لأن الكل معرض للإصابة ولا أحد محصن ، لنكن مستعدين للتعامل مع كل المواقف وفي ظل مختلف الظروف ، دون أن ننصرف للبحث عن قصور البعض واخطاء البعض الآخر ، لنكمل النقص الموجود قدر المستطاع ، ولننجح في التعامل مع الأزمة الحالية كشعب واحد واع وعلى قدر المسؤولية لتخطي كورونا بأقل الخسائر بإذن الله ، أبعد الله عن فلسطين كل مكروه ، ودعواتنا بالشفاء للمصابين .