"الصحة": نابلس خالية من "كورونا" والحجر الصحي سيستمر للاشخاص الذين خالطوا الوفد اليوناني

رام الله- وطن: قال الناطق باسم وزراة الصحة د. طريف عاشور، إنه وبعد زيارة الوفد السياحي اليوناني الذي ظهر فيه اصابات بـ"كورونا" إلى محافظة نابلس في 26 من شباط الجاري، تم تتبع مكان سيرهم ، واخذ 10 عينات من أناس خالطوهم ، وتبين بعد ظهور الفحوصات قبل قليل، ان العينات جميعها كانت سلبية ( لا تحمل الفيروس ) على أن يكمل المخالطين الحجر المنزلي لمدة اسبوعين .

وأكد أن لجنة الطوارىء في محافظة نابلس قامت بكل ما يلزم من تعقيم الاماكن التي زارها الوفد والحجر على المخالطين وإغلاق عدد من الاماكن السياحية في المحافظة.

وهذا وقد أعلنت وزيرة الصحة في وقت سابق من مساء اليوم الخميس تسجيل 7 اصابات بفايروس "كورونا" في بيت لحم بعد اختلاطهم بوفد يوناني زار المدينة، مشيرة الى ان هؤلاء الاشخاص رهن الحجر الصحي.