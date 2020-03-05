نتائج الانتخابات الإسرائيلية: 36 لـ"الليكود" مقابل 33 لـ"أزرق-أبيض"

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الخميس، نتائج انتخابات الكنيست الـ23، والتي جرت الاثنين الماضي.

وبحسب النتائج، حصل حزب "الليكود" على 36 مقعداً، مقابل 33 مقعداً لتحالف "أزرق-أبيض"، و15 مقعداً للقائمة المشتركة، و9 مقاعد لحركة "شاس"، و7 مقاعد لـ"إسرائيل بيتنا"، و7 مقاعد لتحالف "العمل-غيشر-ميرتس"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة"، و6 مقاعد لـ "يمينا".

وقالت اللجنة في بيان لها إن "النتائج المذكورة أعلاه هي النتائج النهائية تقريبًا وليست النتائج الرسمية. وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم تقديمها إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين"، موضحةً أنه "تبقّى 6 صناديق اقتراع استثنائية" تحوي 5500 صوتًا انتخابيا".

ووفقا للنتائج، استقر معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو عند 58 مقعداً، مقابل 40 مقعداً لمعسكر "الوسط-اليسار" بزعامة بيني غانتس، ما يشير إلى أن كلا المعسكرين لا يملكان أغلبية 61 مقعداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن السيناريوهات بعد الإعلان عن النتائج هي: التناوب وفقًا لمُقترَح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين؛ والثاني هو سنّ قانون أساس يسد الطريق أمام نتنياهو لرئاسة الحكومة بحيث يمنع تولي من يواجه لوائح اتهام جنائية مهمة تشكيل الحكومة؛ والثالث هو تشكيل حكومة من قِبَل مرشح يمينيٍّ بديل، أما الاحتمال الرابع فهو الدعوة إلى انتخابات رابعة.