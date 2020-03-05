بلدية رام الله تعلن اغلاق المرافق الثقافية والحدائق

وطن: أعلنت بلدية رام الله مساء اليوم عن اغلاق الحدائق العامة في المدينة.

وقالت البلدية في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" انه تماشيا مع قرار مجلس الوزراء، وحرصا على سلامتكم ، تعلن بلدية رام الله عن اغلاق الحدائق العامة (حرش ردانا، حديقة الأمم، حديقة قدورة) وقصر رام الله الثقافي والمسرح البلدي اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة 2020/3/6".

وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر مساء اليوم مرسوما رئاسيا تلاه رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن فيه إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وبموجب المرسوم الرئاسي، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية جملة من القرارات ابرزها، إغلاق المرافق التعليمية وتعطيل المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الاطفال ، على ان يكون الموظفين الحكوميين على رأس عملهم الى حين صدور تعليمات اخرى.