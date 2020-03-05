فيديو| الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر ورئيس الحكومة يقرر تعطيل المدارس والجامعات والمعاهد

رام الله - وطن: اصدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم مرسوما رئاسيا تلاه رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن فيه إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم الرئاسي ما يلي "استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت":

1-إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.

2- تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3-تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

4-يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.

وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية جملة من القرارات ابرزها، إغلاق المرافق التعليمية وتعطيل المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الاطفال ، على ان يكون الموظفين الحكوميين على رأس عملهم الى حين صدور تعليمات اخرى.

كما قرر اشتية ان على جميع الاطباء ان يكونوا على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية مع الاحتياطات الكاملة، وان تكون الحركة بين المحافظات في حالات الضرورة القصوى فقط وخاصة في محافظة بيت لحم.

وقال اشتية "ندرس اغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين والعالم عندما تقتضي الحاجة"، كما قرر "منع اي نظاهر التجمهر والتظاهرات والاضرابات في كافة الاراضي الفلسطينية".

وقرر اشتية "وضع كامل امكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الاسعار واحتكار البضائع والسلع."

- الغاء كامل حجوزات السياح الاجانب في الفنادق عامة.

- اغلاق كامل المناطق السياحية والدينية

- تُلغى اية مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين

- يكلف كل محافظ بتشكيل لجان في المحافظات

- يمنع اي تصريحات اعلامية من اي مسؤول الا من يخوله رئيس الوزراء

- يبدأ العمل بهذه الإجراءات الساعة 8 صباحا غدا الجمعة

- تنشر قوى الأمن بتجهيزاتها في كامل المحافظات

- مدة حالة الطوارئ 30 يوما وتعتبر مدفوعة الاجر لكل اجهزة الدولة