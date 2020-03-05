الاحتلال يعتقل 3 شبان من قرية العرقة غرب جنين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان من قرية العرقة غرب جنين، وأصابت العديد من المواطنين بحالات اختناق .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: يزن راسم يحيى، وقتيبة موسى واكد، والأسير المحرر باسل نزار واكد، وذلك خلال تواجدهم قرب جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية.

وأشارت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة العديد بالاختناق.