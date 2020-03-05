جامعة بيرزيت تعلن تعطيل الداوم يوم السبت

رام الله- وطن: قررت جامعة بيرزيت تعطيل الدوام يوم السبت، كإجراء وقائي وذلك بعد الاعلان اليوم عن 7 حالات اصابة بفايروس "كورونا" في بيت لحم، والتزاما بتوصيات وزراة الصحة.

وقالت الجامعة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس:

"حرصاً على سلامة العاملين وأبناءنا الطلبة، تعطل الجامعة أعمالها يوم السبت 7/3/2020، ويشمل ذلك التدريس ودوام الموظفين. يرجى من العاملين والطلبة متابعة ما يصدر عن إدارة الجامعة عبر صفحة الجامعة الرسمية، والالتزام بالتعليمات والنشرات التي تصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، وسنوافيكم بأي تطورات تباعاً، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع".