شهادات حية لوطن من داخل الفندق .. ما الذي يجري داخل الحجر الصحي في بيت جالا وما قصة "الجروب" الامريكي؟

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن اصابة 7 مواطنين بفايروس كورونا في مدينة بيت لحم.

ويقيم المصابون بالفايروس في الوقت الحالي في الحجر الصحي في فندق انجل في بيت جالا، على ان يتم نقلهم الى مدينة اريحا، وفق ما اعلنته وزيرة الصحة مي كيلة مساء اليوم.

سلطان مبارك 22 عاما احد المصابين بفايروس كورونا من قرية دير صلاح في محافظة بيت لحم، يعمل موظف استقبال في "الشفت" الليلي في الفندق، قال لوطن انه لا يعلم ما الذي جرى معهم وكيفية اصابتهم بفايروس كورونا حسب ما تبلغوا به اليوم الخميس.

واوضح مبارك انه لم يلتقي او يرى الوفد اليوناني الذي زار الفندق ولم يحتك به نهائيا، بحكم عمليه في الشفت الليلي، لافتا الى ان ادارة الفندق اتصلت على الموظفين يوم امس الاربعاء، واخبرتهم بضرورة القدوم الى الفندق لاجراء فحوصات للموظفين، مشيرا الى ان طواقم من وزارة الصحة اخذت عينات من الانف من جميع العاملين.

واضاف مبارك" صباح اليوم الخميس جرى الاتصال بالموظفين وُطلب منهم العودة الى الفندق، حيث جرى اخبارهم ان نتائج فحوصاتهم تباينت بين الايجابي والسلبي، الامر الذي سبب حالة هلع، الى ان علمنا ان 7 اشخاص مصابين بفايروس كورونا من اصل 25 حالة جرى فحصها ."

مبارك المصاب بالكورونا، اكد ان الفحص جرى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء امس الاربعاء في الفندق من خلال طاقم من وزارة الصحة.

وبدا صوت مبارك عاديا ولم تظهر عليه اية اعراض، وهو ما اكده لوطن للانباء " لم تظهر اي اعراض نهائيا، لا يوجد اي من الاعراض التي قرأنا عنها، لا يوجد دوخة او سخونة، او الم مفاصل او قشعريرة".

واكد مبارك ان الحالات التي جرى فحصها وهي 25 حالة موجودة حاليا في الفندق، لافتا الى ان كل مصابين اثنين يقيمان في غرفة واحدة، نافيا ان يكون لدى اي من المصابين اية اعراض.

واشار مبارك الى ان الخوف الذي لديهم سببه انهم لا يعلمون ما الذي يجري في الخارج، سواء في بهو الفندق، او في الشارع ، قائلاً "نحاول ان نفهم من الفيسبوك، لم يتحدث احد معنا اي شيء، وحسب ما افهمنا انه سنذهب الى اريحا".

وحول تلقيهم مضادات او اي نوع من الادوية نفى مبارك ذلك قائلا "ولا اي شيء" ، فقط هناك الكمامات والمعقمات والقفازات، مؤكدا انه لم يتم تبليغهم باي شيء.

ونفى مبارك ان يكون قد توجه او غاردر محافظة بيت لحم قائلاً " انا عملي ليلي ينتهي الساعة السابعة صباحا، وحين انهيه اذهب للمنزل للنوم"، لافتا الى ان وزارة الصحة توجهت الى منزل عائلته لفحصها.

وعلم وطن ان وفدا سياحيا امريكيا مكونا من 14 شخصا كان موجودا في الفندق يوم امس، وقد جرى اليوم الخميس صباحا اخراجه من الفندق من قبل الشرطة السياحية، وبعد رفض الفنادق استقباله، اعادت الشرطة السياحية الوفد الى الفندق، الى جانب موظفي الفندق.

انطون السكني 35 عاما، مواطن من مدينة بيت لحم، وصديق اصحاب الفندق والعاملين فيه، توجه اليوم الساعة 11 صباحا الى الفندق بعد سماعه في وسائل الاعلام ما جرى في الفندق من فحوصات وانباء عن وجود اصابات في فايروس كورونا، وذلك للفحص بسبب احتكاكه مع اشخاص عاملين في الفندق.

وقال انطون لوطن انه توجه الى الفندق مع 4 اشخاص بعد اتصال ادارة الفندق بهم صباح اليوم، للحصول على عينات منهم للفحص في حوالي الساعة 11 صباحا، وهم لا يزالون حتى اللحظة في الحجر بانتظار نتائج الفحوصات.

وقال انطون لوطن ان هناك نحو 40 شخصا حاليا موجودين في الفندق، وهم ادارة الفندق والعاملين به ويبلغ عددهم قرابة 21 شخصا، اضافة الى 5 اشخاص من الاصدقاء الذين احتكوا بهم وتوجهوا الى الفندق اليوم لاجراء الفحوصات، اضافة الى وفد امريكي مكون من 14 شخصا تم الحجر عليه.

ولفت انطون الى ان الاوضاع في الفندق الذي يعد حجر صحي، صعبة للغاية بسبب عدم وجود تواصل من اي جهة او وزارة الصحة معهم لافتا "هناك طبيبين فقط، وهما منذ الصباح يعملان ولهما كل التقدير" ولكن هذا غير كاف في ظل وجود 7 حالات مصابة.

واوضح انطون ان الموجودين في الفندق علموا بالمعلومات واخبار الاصابة من الخارج، وتم اعلان الاسماء دون التواصل معهم.

ولفت انطون ان المصابين السبعة يتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك سعي لنقلهم الى اريحا، وان هناك مظاهرات في اريحا لرفض استقبالهم الامر الذي يسبب لهم المزيد من الذعر.

وقال " نطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها وان تأتي للمصابين وغير المصابين وتعطيهم المعلومات والتعليمات، لا يعقل ان طبيبين فقط منذ الصباح وحتى اللحظة يعملان وحدهما".

واضاف " الحجر الصحي لم يطبق على الفندق كما يجب، قبل قليل اضطررت لمنع مواطن من الدخول من البوابة الرئيسية للفندق ولم يوقفه احد ، اتساءل كيف وصل الى الفندق" لافتا الى ان "الامن بعيد جدا عن مدخل الفندق".

واوضح انطون " لم يبلغونا متى ستصدر نتائج الفحوصات ومن الممكن ان يتم حجرنا، والاطباء الموجودين هنا ليس لديهم اجوبة عن تساؤلات الموجودين"، موضحا ان الاوضاع ليست جيدة في الفندق .

من جانبها قالت مديرة الفندق مريانا انور العرجا لوطن ان الاوضاع في الفندق في غاية الصعوبة، لافتة ان ادارة الفندق علمت باسماء المصابين من الخارج ولم يتم التواصل معهم من قبل وزارة الصحة او السياحة.

ولفتت العرجا الى ان "طبيبين فقط من وزارة الصحة يعملان منذ الصباح في الفندق، لكن ليس لديهم ادنى فكرة عن الاجراءات التي ستتم في المرحلة المقبلة طريقة النقل."

واعربت العرجا عن مخاوفها ومخاوف الموظفين المصابين من نقلهم الى اريحا، في ظل ما يسمعونه على مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاجات في مدينة اريحا رافضة لاستقبالهم، وفي ظل عدم وجود من يشرح لهم ما يجري . مضيفة " افضل ان يبقوا في الحجر الصحي داخل الفندق لان هؤلاء الاشخاص يستحقون المعاملة برقي وادب، لم يصابوا باختيارهم، وهم كانوا يعملون في خدمة البلد" .

وعن الوفد السياحي الامريكي قالت العرجا ان الوفد مكون من 14 شخصا وهم جميعا من الولايات المتحدة الامريكية، وان الشرطة السياحية طلبت من الفندق صباح اليوم الخميس ان يغادر الوفد الفندق ، وبعد ساعات من مغادرتهم قالوا لنا الشرطة السياحية انه لا يوجد اي فندق موافق على استقبالهم واعادوهم الى الفندق.