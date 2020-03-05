جامعة القدس تصدر مجموعة قرارات بخصوص ظهور فايروس كورونا في فلسطين

رام الله- وطن: على ضوء تأكيد إصابة 7 أشخاص في فلسطين بفايروس "كورونا"، وحفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين، فقط اتخذت جامعة القدس مجموعة من القرارات، التي نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة بين أفراد المجتمع الجامعي.

وجاءت على النحو التالي:

1- تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطورات انتشار المرض، تتضمن مجموعة من اكفأ المختصين في مجال الصحة العامة وعلوم الأوبئة، ستكون في حالة انعقاد دائم، تتابع عن كثب التطورات، وتجري تقييم مستمر للمستجدات بشأن المرض، مفوضة بإتخاذ كل ما يلزم من قرارات وتطبيق الإجراءات للمحافظة على سلامة المجتمع الجامعي في إطار الوقاية ومنع انتشار المرض، والتي تراعي في قراراتها تعليمات وزارة الصحة، وأعلى المعايير الدولية بهذا الشأن، كتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

2- تؤكد الجامعة على تعطيل الدوام يومي السبت والأحد (7 و 8 آذار) في كافة مرافقها ومواقعها الجامعية، في ابو ديس، وداخل مدينة القدس، وفي دورا، ورام الله، وذلك كإجراء وقائي، على ان يستأنف الدوام يوم الاثنين، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك بناءً على التقييم المستمر الذي تجريه، وستعلن الشؤون الأكاديمية عن برنامج تعويض عن الأيام التي يتم تعطيل الدوام فيها.

3- خلال العطلة، سيقوم فريق صحي مختص تعاقدت معه الجامعة بإجراء عملية تعقيم شامل ودقيق وفقًا لأعلى المعايير الطبية، لكافة مرافقها ومبانيها والأماكن العامة فيها، وذلك في اطار التدابير الوقائية الإضافية، التي قررتها الجامعة انطلاقًا من حرصها الكبير على كافة أفراد اسرتها.

4- تؤكد الجامعة عن عدم تسجيل اي إصابات بفايروس الكورونا بين افراد اسرتها، وان ما تتخذه من إجراءات يأتي في سبيل الوقاية للحد من امكانية انتشار الفايروس.

5- تؤكد الجامعة على ما تم اتخاذه من قرارات سابقة خلال الأسبوعين الماضيين حول تعليق سفر الطلبة والأكاديميين والإداريين حتى إشعار آخر، سواء لحضور مؤتمرات او في اطار برامج التبادل التي تديرها.

6- تعليق كافة المؤتمرات والفعاليات التي كانت معدة سابقًا التي لا تنسجم وتوجيهات وزارة الصحة ومعايير السلامة التي تتخذها اللجنة، والتي تتعلق بالحد من التجمعات، وذلك حتى اشعارٍ آخر، على ان تقوم اللجنة باصدار ارشادات محددة بهذا الشأن.

7- تهيب الجامعة بكافة ابنائها من عاملين وطلبة، بمراعاة ارشادات الوقاية الفردية التي من شأنها الحد من انتقال الفايروس، والتي تستوجب التخلي عن بعض العادات التي تزيد من فرصة انتقاله، كالسلام باليد والتقبيل، وضرورة المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، واستخدام المعقمات التي تم تركيبها في كافة مرافق الجامعة ومبانيها.

8- ستقوم اللجنة باعداد ارشادات خاصة بالمرافق التي تحتاج الى تدابير ذات طبيعة محددة، كالعيادات والمختبرات، وغيرها من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.

9- تهيب الجامعة بأسرتها عدم التعاطي مع الشائعات والأنباء التي يتم تداولها عبر المواقع غير الرسمية، وإعتماد ما يصدر فقط عن الجامعة وذلك عبر موقعها الإلكتروني، او هذه الصفحة، او صفحة رئيس الجامعة.

وختمت بيانها بالقول: "الوقاية هي خير وسيلة لدرء هذا المرض، وهي مسؤولية جماعية وفردية، يتشارك الجميع بحملها...متمنين السلامة للجميع".