وقف إطلاق النار في إدلب.. أردوغان وبوتين يعلنان توصلهما إلى اتفاق للتهدئة شمال شرقي سوريا

وطن: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاء عقده مع الرئيس التركي، الخميس 5 مارس/آذار 2020، لمناقشة التطورات في إدلب، إن لدى بلاده اختلافاً في وجهات النظر مع تركيا، “إلا أننا نجحنا، اليوم، أيضاً في التوصل إلى اتفاق فيما يخص الحرب التي دارت في إدلب”.

بدوره قال الرئيس التركي إنه سيتم تطبيق وقف إطلاق النار بإدلب في سوريا بحلول منتصف ليل الخميس 5 مارس/آذار 2020، لكنه أَضاف: “إن تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هجمات الحكومة السورية في إدلب”.

قبل ذلك كان قد انتهى اجتماع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على مستوى الوفود، بالعاصمة موسكو، مساء الخميس.

وسبق الاجتماعَ، على مستوى الوفود، اجتماع ثنائي بين زعيمي البلدين في قصر الكرملين، استغرق 3 ساعات و10 دقائق، وفق مراسل الأناضول. في حين استغرق اجتماعا الجانبين، على المستوى الثنائي وعلى مستوى الوفود معاً، 5 ساعات و40 دقيقة.

وخُصص لقاء أردوغان وبوتين لبحث المستجدات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركيّاً، الأسبوع الماضي، من جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة “خفض التصعيد”.

إثر ذلك أطلقت تركيا عملية “درع الربيع” ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ”وقف التصعيد”.

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات النظام السوري تعرضت مؤخراً لخسائر فادحة، في إشارة إلى عملية “درع الربيع” التي أطلقتها تركيا عقب تعرُّض جنود أتراك لغارة سورية.

وقدَّم بوتين التعازي إلى أردوغان في الجنود الأتراك الذين فقدوا حياتهم في سوريا. وأردف: “أقدّم التعازي في مقتل الجنود الأتراك بسوريا، عندما يفقد الناس أرواحهم فهي مأساة كبيرة، مع الأسف لم يكن أحد يعرف، وضمن ذلك المسؤولون العسكريون الروس، بالمكان الذي كان يوجد به الجنود الأتراك”.

وأوضح بوتين: “في الحقيقة، الجيش السوري لديه خسائر فادحة، ينبغي تناول النواحي كافة في الملف السوري؛ للحيلولة دون أن تُلحق التطورات الجارية ضرراً بالعلاقات التركية-الروسية”.