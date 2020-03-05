اشتية يعطي تعليماته للعمل على توفير الرعاية الصحية لجرحى حادث النصيرات

وطن: أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، لوزارة الصحة، بتوفير كل ما يحتاجه المصابون في حادث انفجار مخيم النصيرات في قطاع غزة، من رعاية صحية وعناية وعلى أكمل وجه في مرافق وزارة الصحة وخارجها.

وقال رئيس الوزراء "الرحمة لضحايا حادث انفجار مخيم النصيرات في غزة، والشفاء العاجل للمصابين.. نتابع هذا الحادث المؤلم مع كافة الأطراف عن كثب".

وأعلن "بتوجيهات الرئيس، أوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل ما يحتاجه المصابون من رعاية صحية وعناية وعلى أكمل وجه في مرافق وزارة الصحة وخارجها".

وكان تسعة مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، اليوم الخميس، نتيجة حريق كبير داخل أحد المخابز في المخيم.