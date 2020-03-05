هذه هي أكثر الأندية تلقيًا للبطاقات الحمراء في دوري الأبطال

وطن: نشر حساب "globesoccer" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إحصائية توضح أكثر الأندية تلقيا للبطاقات الحمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدر فريق يوفنتوس الإيطالي القائمة برصيد 27 بطاقة حمراء، بفارق ثلاث بطاقات عن وصيفه ريال مدريد الإسباني، وتلاهما في المركز الثالث فريق بايرن ميونخ الألماني برصيد 22 بطاقة حمراء.

وشغل فريق أرسنال الإنجليزي المرتبة الرابعة، حيث حصل لاعبوه على 20 بطاقة حمراء، ومن ثم إنتر ميلان الإيطالي برصيد 19 بطاقة.

ويعتبر فريق ريال مدريد الأكثر مشاركة في دوري الأبطال برصيد 50 مرة، وحامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 مرة.

وفيما يلي قائمة الأندية العشرة الأوائل الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا:

1- ريال مدريد (إسبانيا) – (13) مرة

2- ميلان (إيطاليا) – (7)

3- ليفربول (إنجلترا) – (6)

4- بايرن ميونخ (ألمانيا) – (5)

5- برشلونة (إسبانيا) – (5)

6- أياكس أمستردام (هولندا) – (4)

7- إنتر ميلان (إيطاليا) – (3)

8- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (3)

9- يوفنتوس (إيطاليا) – (2)

10- بنفيكا (البرتغال) – (2).

المصدر: "globesoccer"