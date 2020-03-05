فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

وطن: أعلنت فرنسا اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع مجمل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6.

وأشارت الإدارة العامة للصحة إلى أن الشخصين اللذين فارقا الحياة يبلغان من العمر 73 و69 عاما، من منطقة واز وإيسن.

وقد أفادت السلطات الفرنسية بأن عدد الحالات المؤكدة التي تحمل فيروس كورونا بلغ 377 حالة.

وانتشرت عدوى فيروس كورونا في العديد من الدول، حيث بلغت عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن 96786، فيما بلغ عدد من فارقوا الحياة 3303، أما عدد من تماثلوا للشفاء فقد بلغ 53610.