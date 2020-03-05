وزيرة الصحة تعلن رسميا اصابة 7 مواطنين بالكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة مساء اليوم الخميس عن اصابة 7 مواطنين بفايروس الكورونا في بيت لحم .

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي انه جرى التأكد بشكل رسمي وبعد اجراء الفحوصات ان هناك 7 مواطنين اصيبوا بفايروس الكورونا بعد اختلاطهم بوفد يوناني زار المدينة، مشيرة الى ان هؤلاء الاشخاص رهن الحجر الصحي.

وقالت كيله: إن الطواقم الطبية بحثت عن اسماء جميع من تعاملوا مع المصابين وستضع خطة شاملة للتعامل مع الوضع في مدينة بيت لحم.

وأضافت أنه تم ارسال عينات لـ 20 شخصا مشتبه باصابتهم الى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي وتأكد اصابة 7 اشخاص منهم.