"مساواة": غضّ الطرف عن جرائم التعذيب حماية لمرتكبيها ومشاركة فيها، ويجب على الحكومة التعهد بتعويض الضحايا

وطن: أعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن صدمته، من ما كشفته محاضر جلسات المحاكمة الخاصة بمقتل أحد أبناء عائلة الغروف من أريحا في فندق الملينيوم في رام الله والتي نُشرت على نطاق واسع على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من "تعرض المتهمين المشتبه بارتكابهم للجريمة لتعذيب وحشيّ وساديّ ينحدر إلى درجة الانعدام الخلقي والإنساني، ويتسم ببشاعة مقززة، ويُؤشر إلى الخروج الفاضح عن مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة في أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة، الذي يُفترض فيهم اتخاذ كل ما من شأنه مواجهة ومساءلة مقترفي جرائم التعذيب، لا مباشرتها بأنفسهم أو تحريضهم على ارتكابها، والإشراف والاشتراك في ارتكابها".

وأضاف المركز في بيان له، الخميس، "على الرغم من انقضاء عدة أيام على نشر ما تم تدوينه رسمياً في محاضر قضائية دونت بإشراف هيئة محكمة، إلاّ أن الصمت المريب لا زال يوسم مواقف قيادات تلك الأجهزة ومسؤوليها، إذ لم تُعلن النيابة العامة ولم تتخذ بعد المقتضى القانوني الواجب اتخاذه اتجاه أعضائها المُدعى بارتكابهم جريمة التعذيب التي دونت تفاصيلها في تلك المحاضر، كما لم تُقدم الإدارة القضائية ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي اختارته السلطة التنفيذية لإصلاح القضاء والنيابة العامة على اتخاذ أي إجراء بشأن 8إحالة أعضاء النيابة العامة الواردة أسمائهم في المحاضر القضائية الرسمية والمدعى بارتكابهم تلك الجريمة إلى التحقيق والتأديب والمساءلة حال ثبوت تلك التهمة في مواجهتهم كما لم يتم الإعلان الرسمي عن التزام السلطة بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم حال ثبوت تعرضهم للتعذيب الوحشي".

والغريب واللافت أن جريمة التعذيب هذه ليست الأولى من نوعها، فقد تم تعرض متهمين بقضية سطو على أحد البنوك للتعذيب أيضاً، ودونت ادعاءات المتهمين بشأن تعرضهم للتعذيب في محاضر قضائية رسمية، دون أن تُحرك الجهات الرسمية والمسؤولة في أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء ساكناً اتجاه المُدعى بارتكابهم إياه، وفق ما جاء في البيان.

وذكر المركز "تزامنت جرائم التعذيب أيضاً مع الإقرار الرسمي بوفاة أحد معتقلي الرأي في غزة نتيجة انتهاك حقوقه في السلامة الجسدية، ومواصلة التوقيف والاعتقال على خلفية إبداء الرأي، وترافقت جرائم التعذيب هذه مع الادعاء الرسمي بالشروع في إعداد السند التشريعي للجان منع التعذيب التزاماً وتقيداً بمتطلبات انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات الصادرة بمقتضاها".

ورأى المركز أن "الصمت والتجاهل إن لم نقل التغطية والحماية لمرتكبي جرائم التعذيب الذين يُشغلون وظائف ومواقع هامة في منظومة العدالة والتي تُشكل النيابة العامة جزءاً هاماً منها، ليس فقط لم يعد مقبولاً بل أن الصمت يعتبر والحالة هذه شراكة فعلية في جرائم التعذيب، ما يُعرض الأمن المجتمعي والسلم الأهلي لمخاطر جدّية قد تؤذن بفلتان لا تحمد عواقبه".

وطالب بوقف سائر المُدعى بارتكابهم لجريمة التعذيب أو التحريض للقيام بها أو التستر عليها عن العمل، وتجريدهم من كافة صلاحياتهم، زإحالة سائر المُدعى بارتكابهم لجريمة التعذيب أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها، موقوفين إلى لجنة تحقيق مستقلة من خارج النيابة العامة، وإحالة من تتوافر بحقه أدلة ثبوت إلى المحاكمة العادلة والعلنية.

وبالتزامن مع إجراءات المساءلة الجزائية فإننا نطالب المجلس الانتقالي الذي يتولى إدارة القضاء رغم معارضتنا لإجراءات تشكيله ومكوناته وصلاحياته إحالة سائر أعضاء النيابة العامة المُدعى بارتكابهم لجريمة التعذيب أو المشاركة فيها أو التحريض أو التستر عليها إلى التحقيق الإداري ومجلس التأديب لمساءلة من يثبت تورطه إدارياً بما يضمن عزله من وظيفته.

وشدد على ضرورة أن تعلن الحكومة بشكل رسمي بتعهدها بتعويض سائر الضحايا.

كما طالبت قيام السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات بما فيها تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الزيارات والرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز كافة، وإصدار التعليمات التي تحظر التعذيب بكافة أشكاله، وتؤمن الرقابة الدورية على أداء العاملين في دوائر التحقيق لدى أجهزة إنفاذ القانون بما فيها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتضمن لسائر الموقوفين حقهم في التواصل مع محاميهم/محاميتهم والالتزام بإجراء التحقيق معهم بحضور وكلائهم، ونشر كافة المعلومات المتصلة بقضايا التعذيب وعزل كافة مرتكبيها من وظائفهم، والتوقف الفوري عن الاعتقال والتوقيف السياسي وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.

يشار إلى وطن، تابعت قضية الغروف منذ بدايتها، للاطلاع اضغط هنا