منسق الاحتلال يتلاعب بأمننا الصحي .. فما المطلوب؟

رام الله - وطن: في غضون دقائق تلاعب منسق حكومة الاحتلال، بأمننا الصحي، وحتى القومي ان جاز لنا التعبير، حين نشر في بضعة دقائق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" منشورين متناقضين بشأن عينات الفحص الخاصة بالمشتبه بهم باصابتهم بفايروس كورونا في بيت لحم.

ونشر منسق حكومة الاحتلال على صفحته قائلاً " أنّ كافة نتائج الفحوصات التي وصلت إلى "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية سلبية، ووهي غير مصابة بفيروس كورونا"، مضيفاً " يسرنا القول إنه حتى هذه اللحظة فإن كافة الفحوصات لتشخيص فيروس الكورونا التي نقلت إلى "شيبا تل هشومير" من السلطة الفلسطينية (...) قد فحصت وتبين أنها سلبية."

وجاء اعلان المنسق لهذا الخبر ، بينما تنتظر وزارة الصحة الفلسطينية ومن خلفها الحكومة وصول نتائج الفحص من المسستشفى الاسرائيلي لكي تعلن للمواطنين عن نتائج فحص العينات التي ارسلتها الى مستشفى تل هشومير، وان كانت الحالات المشتبه بها مصابة بالفعل بالكورونا ام غير مصابة.

ما قام به المنسق لا يمكن ان يأتي من باب الصدفة، بل قام بذلك متعمدا، فهو بذلك اثار بلبلة في صفوف الفلسطينيين وتلاعب في امنهم الصحي على الرغم انه ليس الجهة المسؤولة او ذات الصلة لاعلان ذلك، وهذا الامر يدلل على ان الاحتلال لا يترك اي وسيلة للتلاعب بنا كفلسطينيين الا ويقوم بها.

لم يعد خافيا الدور الذي يقوم به المنسق عبر الادوات الاعلامية التي يملكها وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي، من اجل اختراق المجتمع الفلسطيني، والتواصل مع المواطنين بشكل فردي ومباشر، لتكريس فكرة انه صاحب القرار والنفوذ والمعلومة الاولى للفلسطينيين، وانه السلطة الاعلى والاقوى على الارض.

تعمد المنسق نشر اخبار متضاربة تتعلق باصابات الكورونا لا يخرج عن سياق ما ينشره من اخبار وفيديوهات باستمرار على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، من اجل التأثير على الفلسطينيين الذين يتابعونه من جهة، وابقاءهم رهن متابعة ما ينشره، الامر الذي يسهل عليه تمرير الكثير من التصريحات المغلوطة والمشبوهة والمشوهة.

ومنذ انطلاق عمل المنسق على وسائل التواصل الاجتماعي، حذرت اطراف فلسطينية عدة المواطنين من مغبة متابعة المنسق وما ينشره، والتعاطي مع ادواته الاعلامية، كونها تخدم سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى استغلال الفلسطينيين، خاصة ان القائمين على تلك الادوات هم بالاساس عناصر امنية واستخباراتية .

وفي ظل المؤشرات التي تشير الى اننا نتجه الى بدايات ازمة "كورونا"، فأنه يتوجب على اقل تقدير توخي الحذر في تلقي المعلومات واعتماد المصادر الرسمية المخولة بذلك، وعدم الالتفات لما يصدر من الاحتلال وادواته من معلومات قد تثير الهلع والاضطراب في المجتمع الفلسطيني، وهذا الامر يستوجب من الجهات الرسمية وتحديدا وزارة الصحة ان تتعامل مع الازمة بطريقة اكثر ديناميكية وانفتاح مما تعاملت به في الساعات القليلة الماضية، وعدم كتم المعلومات واخفاءها عن المواطنين، ومصارحتهم بكل ما تملك من معلومات، وامكانيات، دون تهويل في حجم الامكانيات والاستعدادت للمواجهة ، او التقليل من خطر ما يجري والانتقاض منه .