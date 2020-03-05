وفاة 9 مواطنين بينهم 3 سيدات وإصابة العشرات جرّاء الحريق الضخم في مخيّم النصيرات

وطن: ارتفع عدد ضحايا الحريق الضخم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 وفيات، من بينهم 3 سيدات، وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عصر اليوم الخميس، وفاة 9 مواطنين وإصابة 53 مواطنًا بجراح مختلفة من بينهم 14 اصابة خطيرة جراء حريق كبير اندلع في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان بأنّ "انفجارات متتالية وقعت في مكانٍ بجوار مخبز البنّا على دوار النصيرات وسط القطاع، وسارعت الطواقم المختصة للتعامل مع الوضع، في حين لا يزال سبب الحريق مجهول".

وقالت الوزارة إن "طواقم الاسعاف والطوارئ قامت باجلاء الاصابات من النصيرات الى مستشفى شهداء الأقصى ونقل عدد من الاصابات إلى مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية، إن "قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، وأدى إلى أضرار كبيرة"

وأكدت أنه "تم إخلاء عدد كبير من الإصابات، وما زالت القوات تعمل في المكان لتجنب أي أضرار أخرى".