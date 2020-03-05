بنك القدس يقدم دعمه لمدرسة بنات عتيل الثانوية

وطن: ضمن برامجه الناجحة والطموحة لخدمة المجتمع، قام بنك القدس يتقديم الدعم لصالح مدرسة بنات عتيل الثانوية وذلك خلال الزيارة التي قام بها حسام جودة مدير الفرع في مدينة طولكرم ومراد قبج مساعد المدير وبحضور ممثلي مديرية التربية والتعليم ساجي قبج وناصر أبو بكر ومديرة المدرسة نهاية الجمل.

وفي تعليق له أكد حسام جودة أن إدارة البنك تحرص على دعم مسيرة القطاع التربوي والتعليمي في كافة أنحاء فلسطين، وذلك لأهمية التعليم للإرتقاء بالمجتمع والنهوض به، وذلك ضمن مسؤولية البنك المجتمعية والتي تشمل كافة قطاعات المجتمع.

من جانبها قدمت إدارة المدرسة شكرها لبنك القدس لدعمه للقطاع التعليمي في مختلف المناطق وعلى كافة الاصعدة، وأضافت إلى أن الدعم الذي يقدمه البنك والذي تمثل بتزويد المدرسة بآلة تصوير متطورة وحديثة يساعد بشكل رئيسي في تعزيز تطوير العملية التعليمية ومواكبة عصر التكنولوجيا.

ومن الجدير ذكره أنه لا يقتصر دعم بنك القدس على القطاع التعليمي فقط، بل يهتم أيضاً بالمراكز الصحية، كذلك المؤسسات الثقافية والمواهب الفنية، بالإضافة إلى الجمعيات الإنسانية والبيئية والاجتماعية والأنشطة الرياضية وذلك ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي ينتهجها البنك لوضع مصلحة المجتمع أولاً.