توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية المفتوحة وشركة ريتش لخدمات الإتصالات

وطن: وقعت كل من الجامعة العربية المفتوحة ممثلة بالدكتور خالد عليوي مدير الجامعة - فرع فلسطين، وشركة ريتش لخدمات الاتصالات احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية ممثلة بمديرها العام هشام زيد، اتفاقية شراكة تعمل بموجبها شركة ريتش على توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة العربية المفتوحة. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الشركة الرامية إلى التنمية المجتمعية، وتوجهاتها لتكون نافذة موحدة للجامعات تقدم فرص تدريبية للكفاءات الشابة الفلسطينية في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المبادرة تؤكد شركة ريتش التزامها تجاه تقديم كل ما هو جديد ومفيد في سبيل تطوير وازدهار قطاعي التعليم والإتصالات والتكنولوجيا في فلسطين.

ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية سيتم توفير فرص تدريب عملي لطلبة الجامعة العربية المفتوحة الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة، وستكون مدة التدريب سبعة أشهر لكل متدرب ، حيث سيتم التدريب في مقرات الشركة الرئيسية المنتشرة في الأراض الفلسطينية، ومن جانبه أكد الدكتور خالد عليوي بأن توقيع هذه المذكرة يأتي إنسجاماً مع توجهات الجامعة العربية المفتوحة بتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل وأكد على سعي الجامعة المستمر بتوفير جميع الشروط والتسهيلات الممكنة للسماح لطلابها بتحقيق أهدافهم في الإطار الأكاديمي والقطاع التدريبي.

قام د. عليوي بتقديم نبذة تعريفية عن الجامعة العربية المفتوحة، حيث أنها أول جامعة عربية إقليمية غير ربحية مقرها الرئيسي دولة الكويت الشقيق، وممتدة في تسعة دول عربيّة من ضمنها فلسطين،وأضاف د.عليوي أن الجامعة إنطلقت في مسيرتها الأكاديمية عام 2002 بشراكة عالمية مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدّة، ويطرح فرع فلسطين مجموعة من البرامج المميزة والمعتمدة محلياً وعالمياً، وأكد أن الجامعة تتطلع من خلال خططها الحاليّة والمستقبليّة إلى بناء علاقات إستراتيجية وتعاون مثمر في مجال التدريب النوعي الذي سيحصل عليه طلبة الجامعة خلال فترة دراستهم ورفع المستوى المهني لدى الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطلاب بعد تخرجهم.

وبدوره أشاد مدير عام شركة ريتش، هشام زيد على اهمية هذه الشراكة وذلك لما تتضمنه من ايتاح فرص لتدريب وتشغيل الطلبة والمساهمة في زيادة كفاءة الطلاب لتسهيل فرص توظيفهم بعد التخرج. وأضاف: "احدى أهداف ريتش الاساسية هي توفير فرص تدريب لكثير من الطلاب ومساعدتهم على كسب المال وتحضيرهم الى الحياة العملية." ما زلنا ملتزمون منذ عام 2010 على إعطاء الأولوية للطلاب عند اختيار المتقدمين ونحن نفخر في كون شركة ريتش تمهد الطريق وتساهم في دعم المسيرة التعليمية في فلسطين".