في ذكرى استشهاده.. عائلة الشهيد المتحجز جثمانه يوسف عنقاوي: نشعر أنه استشهد اليوم

وطن- إخلاص صوالحة: "كان حنونا لين الجانب ، يعينني دائما ويقف معي، دعمني وأخواتي وإن كنا على خطأ ،يأتينا بالمسايسة، إشتقت إليه، ولم أصدق أنه استشهد، رحل عني أخي، وخطف جثمانه، حتى أننا لا نستطيع زيارة قبره".. هكذا عبرت شقيقة الشهيد يوسف عنقاوي عن حنينها له، وعبرات في عينيها.

يوسف شهيد الفجر، استشهد في تاريخ ٤_٣_٢٠١٩ ، عن عمر ١٩ عاما، تعليمه في سبيل مساعدة أبيه، وعمل بمخبز في قريته بيت سيرا غرب رام الله، ثم تعلم صنع الحلويات.

تقول عايدة ابو صفية خالة الشهيد وهي تبكي " كبر وترعرع أمام عيناي ، كان صديقي، يلازمني، بيت أسراري، رغم صغر سنه كان واعيا، ورعا يخشى الله في كل شيء".

ليس يوسف ولا رفيقه أمير دراج هما الوحيدان المختطفة جثامينهم من قبل سلطات الإحتلال، بل هناك أكثر من 300 شهيد، يحتجز الاحتلال جثامينهم.

وفي ذكرى استشهاده المئة، تؤكد والدة يوسف أنها تشعر أن يوسف قد استشهد في هذه الأيام، فهي لا تناساه ولا في اي مناسبة أو ذكرى، ولا تكل ولا تمل في المطالبة باسترداد جثمانه.