مسؤول ملف كورونا: وزارة الصحة لديها الإمكانيات لمواجهة الفيروس

وطن: دعا مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم الخميس، وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بـ"كورونا" واستقاء المعلومات من وزارة الصحة فقط.

وأوضح الشخرة في تصريحاتٍ له، أنّ "هناك عددًا من الحالات المشتبه بإصابتها بـ"كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مُشيرًا إلى أنّ "الطواقم الطبية المتخصصة أخذت عينات من موظفي الفندق وبعض السياح المتواجدين فيه، وأظهرت النتائج الاولية للعيانات الاشتباه بأربع حالات، وستعلن النتائج النهائية رسميًا فور الانتهاء من العمل فيها"، في حين أكَّد "أنّ الوزارة فرضت الحجر على الفندق وأغلقته بشكلٍ مؤقت إلى حين ظهور النتائج النهايئة للعينات الأربع".

كما قال الشخرة إنّ الوزارة "رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء بإغلاق المدارس والجامعات في بيت لحم لاسبوعين في حال ثبت وجود إصابة، وهناك توصية بعدم استقبال أي وافدين من العالم، وهناك توصية بخصوص المساجد والكنائس"، مُشددًا على أنّ "وزارة الصحة لديها الامكانيات لمواجهة الفايروس، وأنها ستحول مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز، في حال ثبت وجود إصابات"، داعيًا "المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الاجرائية والاحترازية".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إنّ "هناك عدد من الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا كانت بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة".

وأوضحت الوزارة أنّها أخذت "الفحوصات اللازمة وبانتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها"، داعيةًَ "المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الاجرائية والاحترازية".