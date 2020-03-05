الصحة توصي بتفعيل الطوارئ في بيت لحم وأريحا واغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس في بيت لحم

وطن: أوصت وزارة الصحة باغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوم في محافظة بيت لحم

كما أوصت بتحويل فندق "انجل" في بيت جالا للحجر الصحي، وتحويل مركز الادمان في بيت لحم، لمركز استقبال المصابين بفيروس كورونا.

ودعت لوقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين.

وأوصت بتفعيل حالة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار.

يتبع..