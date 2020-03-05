مصادر لوطن: كورونا انتقل إلى "بيت جالا" من خلال سيّاح يونانيين تبين إصابتهم بعد مغادرتهم فلسطين

رام الله-وطن: علمت وطن، أن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، لمظفين بأحد فنادق مدينة "بيت جالا".

وعلمت وطن من مصادر خاصة، أن مجموعة سياح يونانيين، كانوا متواجدين في فندق "آنجل" بمدينة بيت جالا ما بين تاريخ (23/2 - 27/2)، وغادروا الأراضي الفلسطينية، متجهين إلى مصر، ووصلوا أمس الأربعاء لليونان، وتبيّن إصابتهم بالفيروس.

وأفادت المصادر، أن الخارجية الفلسطينية قامت بإبلاغ وزارة الصحة، والتي بدورها أخلت الفندق الذي تواجد اليونانيون فيه من جميع السياح، ثم أجرت فحوصات لـ23 موظفا، تبيّن إصابة 4 منهم بالفيروس.

وذكرت المصادر أن حالات المصابين مستقرّة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور طريف عاشور، قد صرّح اليوم بوجود عدد من الحالات المشتبه بها كانت بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم، وتم أخذ الفحوصات اللازمه منهم.

وأضاف عاشور في بيان مقتضب، "بأنتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها".

ودعا المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الاجرائية والاحترازية.

يأتي هذا البيان، بعد انتشار أنباء عن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.