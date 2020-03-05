بعد 18 عاما في الأسر: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر راندي عودة لحظة الإفراج عنه

وطن: أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير راندي عيسى عادل عودة (39 عاما)، لحظة الإفراج عنه، من أمام بوابة معتقل النقب الصحراوي.

الأسير عودة من شعفاط واعتقل بتاريخ 7/3/2002، وقد أصدرت محكمة الاحتلال في القدس بحقه حكما بالسجن لمدة 18 عاما.

وكان من المقرر، اليوم الخميس، أن يقام حفل زواج للأسير عودة من الفتاة آلاء أبو داوود من نابلس، إلا أن الاحتلال اعتاد التنغيص على الأسرى وذويهم يوم الافراج عنهم، خاصة أصحاب الاحكام العالية، وذلك باعادة اعتقالهم والتحقيق معهم.

(وفا)